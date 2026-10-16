GALERIE FOTO Daniel Armstrong a deblocat Dinamo - FC Botoșani cu o execuție tehnică! Oaspeții au protestat

Daniel Armstrong a deblocat Dinamo - FC Botoșani cu o execuție tehnică! Oaspeții au protestat Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo - FC Botoșani, LIVE TEXT & FOTO pe Sport.ro acum. 

TAGS:
DinamoDinamo BucurestiFC BotosaniSuperliga
Din articol

Daniel Armstrong a deschis scorul din penalty în minutul 81 al meciului Dinamo - FC Botoșani.

Cele mai importante faze ale jocului sunt redate în format LIVE TEXT & FOTO de către Sport.ro. 

Daniel Armstrong, gol dintr-un penalty „cu cântec” în Dinamo - FC Botoșani

Scoțianul l-a învins pe Anestis cu o execuție plasată de la punctul cu var, portarul oaspeților sărind în direcție opusă. 

Rareș Vidican a acordat lovitura de pedeapsă, după ce Giannis Anestis l-a lovit pe Andrei Mărginean în timp ce încerca să boxeze o minge. 

Portarul oaspeților a considerat decizia lui Vidican drept injustă. VAR nu a intervenit, iar reluările îi dau dreptate „centralului”. 

Daniel Armstrong, gol dintr-un penalty „cu cântec” în Dinamo - FC Botoșani / Foto: Digi Sport

  • Vlcsnap 2026 10 16 22h48m28s448
×
Sursa foto: Digi Sport.
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start

  • Dinamo (4-4-2): Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko
  • Rezerve: Roșca, Ungureanu, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, A. Radu, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa
  • Antrenor: Nuno Campos

  • FC Botoșani (4-3-3): Anestis - Bayeye, Miron, Diaw, Ilaș - Ongenda, Papa, De Vega - Idowu, Dumiter, Mailat
  • Rezerve: Gurău, Diarra, Sadiku, Petro, Gama de Silva, Bordeianu, Bodișteanu, Mitrov, Preda, Markovic, Kovtaliuk, Suchianu
  • Antrenor: Marius Croitoru
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo - FC Botoșani 2-0, pe Sport.ro. „Câinii” continuă seria victoriilor fără gol primit
Dinamo - FC Botoșani 2-0, pe Sport.ro. „Câinii” continuă seria victoriilor fără gol primit
Fotbalistul luat la ochi de Florin Prunea după prima repriză din Dinamo - FC Botoșani: „Slăbuț”
Fotbalistul luat la ochi de Florin Prunea după prima repriză din Dinamo - FC Botoșani: „Slăbuț”
OUT! Dinamo pierde un titular pentru următorul meci din Superliga
OUT! Dinamo pierde un titular pentru următorul meci din Superliga
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
Pe ei mizează Nuno Campos! Cum arată echipa de start a lui Dinamo pentru meciul cu FC Botoșani
Pe ei mizează Nuno Campos! Cum arată echipa de start a lui Dinamo pentru meciul cu FC Botoșani
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Andrei Mărginean, după ce Dinamo a câștigat din nou în Superliga
Reacția lui Andrei Mărginean, după ce Dinamo a câștigat din nou în Superliga
Danny Armstrong a spus ce este important pentru Dinamo după victoria cu Botoșani: „Excelent pentru mine”
Danny Armstrong a spus ce este important pentru Dinamo după victoria cu Botoșani: „Excelent pentru mine”
Nuno Campos, încântat după victoria cu Botoșani: „Am creat o identitate acestei echipe!” Mesaj pentru fani
Nuno Campos, încântat după victoria cu Botoșani: „Am creat o identitate acestei echipe!” Mesaj pentru fani
Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”
Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”
Cum a fost deturnat în ultimul moment unul dintre titularii de la FCSB: „Am vrut să-l aduc, însă i-au oferit mai mult”
Cum a fost deturnat în ultimul moment unul dintre titularii de la FCSB: „Am vrut să-l aduc, însă i-au oferit mai mult”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Noul căpitan cerut la FCSB după deciziile lui Reghecampf: "E ciudat să fie Muhar sau Drăguș"

Noul căpitan cerut la FCSB după deciziile lui Reghecampf: "E ciudat să fie Muhar sau Drăguș"

Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!

Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!

FCSB și-a găsit atacant: ”Are calități, promite mult”

FCSB și-a găsit atacant: ”Are calități, promite mult”

Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită

Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită



Recomandarile redactiei
Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”
Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”
Vești proaste pentru Hagi: internaționalul român a ieșit accidentat în meciul serii, în Turcia
Vești proaste pentru Hagi: internaționalul român a ieșit accidentat în meciul serii, în Turcia
Reacția lui Andrei Mărginean, după ce Dinamo a câștigat din nou în Superliga
Reacția lui Andrei Mărginean, după ce Dinamo a câștigat din nou în Superliga
Nuno Campos, încântat după victoria cu Botoșani: „Am creat o identitate acestei echipe!” Mesaj pentru fani
Nuno Campos, încântat după victoria cu Botoșani: „Am creat o identitate acestei echipe!” Mesaj pentru fani
Cum a fost deturnat în ultimul moment unul dintre titularii de la FCSB: „Am vrut să-l aduc, însă i-au oferit mai mult”
Cum a fost deturnat în ultimul moment unul dintre titularii de la FCSB: „Am vrut să-l aduc, însă i-au oferit mai mult”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Peripeții înainte de Rapid - Dinamo! Neil Lennon i-a surprins pe toți la antrenamente
Peripeții înainte de Rapid - Dinamo! Neil Lennon i-a surprins pe toți la antrenamente
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!