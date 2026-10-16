Daniel Armstrong a deschis scorul din penalty în minutul 81 al meciului Dinamo - FC Botoșani.

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Daniel Armstrong, gol dintr-un penalty „cu cântec” în Dinamo - FC Botoșani

Scoțianul l-a învins pe Anestis cu o execuție plasată de la punctul cu var, portarul oaspeților sărind în direcție opusă.

Rareș Vidican a acordat lovitura de pedeapsă, după ce Giannis Anestis l-a lovit pe Andrei Mărginean în timp ce încerca să boxeze o minge.

Portarul oaspeților a considerat decizia lui Vidican drept injustă. VAR nu a intervenit, iar reluările îi dau dreptate „centralului”.