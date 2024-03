Simona Halep (32 de ani) a fost eliminată de Paula Badosa (26 de ani, 80 WTA), în runda inaugurală a turneului WTA 1000 de la Miami.

La prima apariție în circuitul WTA, după o absență de un an și jumătate, sportiva din țara noastră a debutat încântător, câștigând setul întâi cu 6-1, dar a arătat un tenis neconvingător în finalul decisiv, după ce a acuzat dureri la umărul drept, spre sfârșitul manșei secunde.

Just look at the smile on Simona's face as she walks off court. She showed to us, and more importantly to herself that she is ready to be back. pic.twitter.com/QJy2521xaI