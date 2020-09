Un fost oficial de la FCSB il sfatuieste pe Adi Petre sa plece: "E clar ca nu e dorit, isi face rau daca ramane acolo"

Gigi Becali nu il mai doreste la echipa pe Adrian Petre.

Atacantul roman a fost titular in ultimele meciuri deoarece FCSB a avut multi jucatori indisponibili, dupa ce la echipa a fost descoperit focar de infectie cu noul coronavirus. Cu toate acestea, el a fost schimbat in infrangerea cu Iasi in minutul 29, iar in meciul cu FC Arges a rezistat doar 45 de minute. Fostul oficial de la FCSB, Narcis Raducan, l-a sfatuit pe Petre sa plece de la echipa. De asemenea, el a declarat ca la FCSB se joaca ruleta ruseasca cu jucatorii.

"E clar ca nu e dorit, isi face rau daca ramane acolo. Eu cred ca din ce in ce mai des jucatorii care sunt ofertati de FCSB se vor gandi de doua ori inainte sa semneze.

Se joaca prea mult ruleta ruseasca la nivelul jucatorilor! Ai salariu mare, ai expunere maxima in mass-media, dar te poti duce pe tobogan in jos daca sunt probleme", a declarat Narcis Raducan pentru Digisport.