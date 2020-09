REACTIA lui Isma Lopez dupa infrangerea cu UTA! Spaniolul, pregatit de derby-ul cu FCSB: "Ne plac astfel de meciuri!"

Dinamo a pierdut cu 0-1 partida cu UTA Arad, meciul fiind decis de un penalty executat de Hora in minutul 42.

Dinamovistii au fost extrem de suparati la finalul meciului, avand in vedere infrangerea de acasa cu nou promovata UTA. Nu mai putin de 16 suturi au avut la poarta "cainii", care acuza echipa aradului de antijoc.

"Rezultatul nu e corect, nu vorbesc de arbitru, in a doua parte nu prea s-a jucat, au tras de timp foarte mult. E greu sa joci cu o echipa care face pe teren ce au facut ei, trebuie sa invatam si data viitoare sa ne prezentam mai bine", a declarat Isma Lopez dupa meci.

De asemenea, spaniolul acuza si o problema de arbitraj, acuzandu-l pe Sebastian Coltescu ca nu a vazut un hent clar.

"Le-am fost superiori, de la inceput pana la final, au avut noroc cu penalty. Am avut ocazii prin care puteam castiga, inclusiv un penalty prin care puteam castiga la un hent clar. Cred ca am facut tot ce am putut sa castigam. Echipa e unita, ne-am cunoscut repede, portarul lor a fost foarte bun azi. Cred ca, individual, nu ca echipa am fi putut face treburi mai multe"

Intrebat ce parere are despre nivelul din Liga 1 si derbyul cu FCSB din etapa urmatoare, Isma Lopez a declarat:"Fiecare liga e diferita, e adevarat ca in Primera nivelul e foarte ridicat, mai ales in ceea ce priveste jucatorii, dar si aici e un nivel bun, am intalnit echipe competitive. S-a vazut ca daca nu jucam la un nivel inalt ne costa. Trebuie sa lucram la maximum si sa fim constienti ca orice echipa poate sa te invinga. Stim ca e un meci important pentru toata lumea, abia asteptam meciul, mai ales dupa infrangere. Trebuie sa demonstram ca dupa infrangere putem sa abordam meciul in cel mai bun mod, ne plac astfel de meciuri".

Aceasta a fost prima victorie in Liga 1 dupa 12 ani pentru UTA Arad. Pentru Dinamo urmeaza derbyul cu FCSB, care se va juca sambata de la ora 21.

