Explodează "bomba" lui Becali? Noul preferat al patronului, salt impresionant!

Alexandru Pantea

Fundașul lateral de la FCSB se află în cel mai bun moment al carierei, are evoluții excelente și culege laudele lui Gigi Becali și Mihai Stoica. Considerat cel mai bun produs al Academiei celor de la FCSB, Pantea a lăsat în spate seria de accidentări care l-a ținut în umbra lui Valentin Crețu și Risto Radunovic în ultimele sezoane, iar joi seară, contra lui Basel, a demonstrat că e făcut dintr-un material tare, capabil să reziste unui ritm european alert, felicitat de conducătorii echipei pentru evoluție și cu un viitor interesant. Din om de lot, cu prezențe în echipă pentru că bifa regula Under 21, bucureșteanul a devenit aproape imposibil de scos din echipa de start, indiferent de competiția în care joacă FCSB. Cum s-a produs schimbarea?



Crețu și Cercel i-au netezit drumul Pantea a început acest sezon drept a treia opțiune pentru flancul drept al apărării, planul pus la cale de Becali avându-i în prim-plan pe Ionuț Cercel drept variantă pentru Superliga și Valentin Crețu pentru preliminariile europene. Patronul-antrenor și staff-ul tehnic și-au dat seama însă rapid că Cercel e o verigă slabă în partea dreaptă și l-au mutat în centru, iar problemele fizice cu care s-a confruntat veteranul Crețu i-au făcut loc, treptat, în echipa de start. Revenit la o formă fizică bună după accidentările cu care s-a luptat în trecutul apropiat, apărătorul lateral a știut să profite de șansele apărute și, meci cu meci, tackling cu tackling, a câștigat respectul coechipierilor și încrederea factorilor de decizie de la FCSB. A devenit integralist în ultimele trei meciuri de Europa League, cu evoluții cel puțin în media echipei, statut de care a început să se bucure și în Superligă. Polivalent, a fost ajutat de faptul că poate juca atât în dreapta, postul de bază, cât și în partea stângă, la nevoie, în lipsa lui Radunovic. Lăudat public de MM și Becali Probabil cel mai agresiv dintre jucătorii de la FCSB, Pantea a adus cu el plusul de ambiție provenit din dorința de a-și cimenta în sfârșit statutul de fotbalist important, constant, și a trecut contra lui Basel un test major. Dacă Radunovic a fost criticat de Becali, mult mai tânărul apărător dreapta a ieșit în evidență prin modul în care și-a securizat flancul și s-a ales cu o pasă decisivă la reușita superbă a lui Darius Olaru. La finalul meciului, MM Stoica i-a etichetat prestația drept una de excepție, punându-l alături de Olaru și Graovac pe lista câștigurilor din Elveția.



În paralel, a reușit să-l convingă și pe Gigi Becali, cel care a observat la timp progresul evident al fotbalistului crescut pe terenurile Academiei roș-albaștrilor: "Pantea e bombă. Nu îl mai scot pe Pantea. Dacă e bombă, cum să scot bomba? Dar gata, nu îl mai laud. Că dacă lauzi, din bombă devine bombă atomică", spunea omul de afaceri înaintea meciului cu U Cluj, o altă partidă foarte bună a noului său preferat. Vineri, la o zi după înfrângerea din Elveția, Becali a vorbit din nou frumos despre Pantea, căruia i-a apreciat atât dârzenia, cât și curajul căpătat odată cu meciurile bune adunate: "Pantea a ajuns fundaşul pe care îl doream, tanc, bulldog. A început să paseze, să dribleze. Are din alea de fotbalist", a sunat discursul finanțatorului, pentru fanatik.ro. Ajutat constant, se poate gândi la națională Noua versiune a lui Alexandru Pantea e ajutată de anii pe care i-a petrecut deja alături de FCSB, de experiența căpătată de la o vârstă fragedă în confruntări cu adversari europeni, dar și de noii colegi de flanc. În Europa, Pantea are în David Miculescu un partener de nădejde, atacantul lateral dreapta fiind în permanență lăudat pentru efortul defensiv pe care-l depune și pentru modul în care-și ajută coechipierul. În Superligă, deseori împarte flancul drept cu Cisotti, un jucător foarte disciplinat tactic, cu plasament bun și a cărui experiență vine, de asemenea, în ajutorul său. Pe fondul unei "explozii" neașteptate, Pantea aprinde imaginația lui Becali, fiind încă la vârsta la care un transfer în străinătate pe o sumă importantă de bani e de luat în considerare, dacă nivelul european nu va scădea. Implicit, se poate gândi la un loc în lotul lui Mircea Lucescu în viitorul apropiat, în măsura în care pentru postul de rezervă a lui Rațiu se bat Sorescu și Manea, iar Bancu îl are doar pe Andrei Borza drept concurent pe post în flancul stâng.

