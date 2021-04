Gafe halucinante de arbitraj intr-o partida din liga a 3-a! E dincolo de orice explicatie ce au putut sa faca arbitrii

Meciul dintre Somuz Falticeni si Stiinta Miroslava, din seria 1 a ligii a 3-a, le va da multa vreme cosmaruri fotbalistilor de langa Iasi.

Partida a fost un show trist al arbitrilor, care au facut praf meciul. Cel putin doua dintre deciziile pe care le-au luat pot fi cu greu justificate.

Mai intai, Andrei Baciu (Botosani) a dat un penalty discutabil pentru echipa din Falticeni, transformat in minutul 44 de Marco Enciu. A fost doar inceputul show-ului. In partea secunda, Miroslava a avut un penalty clar refuzat de central, apoi unul dintre tusieri a 'bagat' dupa linie o minge ricosata din bara mult in fata limitei de gol.

La faza penalty-ului evident care n-a fost vazut de arbitru, fotbalistul de la Miroslava a si fost avertizat pentru simulare!

Somuz - Miroslava s-a terminat 3-0, iar lupta pentru locurile de baraj se anunta teribila in ultimele 6 etape. Primele 6 clasate sunt raspandite pe distanta a 7 puncte. Bucovina Radauti e prima, cu 29 de puncte, urmata de Foresta Suceava, cu 27, si Miroslava, cu 26. Ceahlaul e pe 4, cu 25, iar Somuz pe 5, cu 24.