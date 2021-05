"Eu sunt dinamovist de mic!" Noul antrenor de la FCSB regreta ca nu a jucat pentru marile rivale ale ros-albastrilor! Ce declara in 2019 

Gigi Becali a anuntat ca Dinu Todoran va fi antrenorul FCSB-ului in urmatorul sezon.

In urma cu doi ani, antrenorul, pe care Becali a spus ca l-a ales pentru ca in momentul in care l-a sunat era la Biserica, declara ca este dinamovist. Todoran marturisea atunci ca regreta ca nu a evoluat pentru Dinamo si pentru Rapid.

"Cu Dinamo tineam cand eram mic si toata lumea stie ca numele meu vine de la cel al domnului Cornel Dinu. Tata, fiind dinamovist, ma ducea la meciuri. Stiam echipa lui Dinamo pe de rost.

Eu sunt dinamovist de mic, de cand ma stiu. Imi pare rau ca n-am jucat la Dinamo. Si, uite, imi pare rau ca n-am jucat pe Giulesti, pentru Rapid", spunea Todoran.

"Nu e deloc ok sa faca asta!"



Antrenorul a vorbit in 2019 si despre posibilitatea de a lucra cu Becali. Dinu Todoran spunea atunci ca nu este in regula ca antrenorul sa dea peste patron la vestiare, in pauzele meciurilor.

"In meseria de antrenor te astepti sa primesti telefon de la orice echipa, dar trebuie sa ai principii. E foarte greu de gestionat situatia de la FCSB si chiar nu stiu ce se intampla acolo.

Eu am lucrat cu MM, el e liantul dintre patron si antrenor. Cred ca un mare ajutor, ca antrenor, trebuie sa-l ai de la omul de langa tine, de pe banca, asa cum e MM. Nu cred ca e vreun antrenor care sa spuna ca n-a fost ajutat de MM.

Domnul Becali e de apreciat ca baga bani. Nu stiu daca vreo echipa din Romania are conditiile celor de acolo. Nu stiu daca domnul Becali trebuia sa intre atunci, la pauza, in vestiarul lui Bergodi. Niciun antrenor nu vrea sa-si vada patronul in vestiar, la pauza. Nu e deloc ok.

Patronul trebuie sa vina sa se uite la meci. E normal, dupa meciuri, sa fie sedinte, dar in vestiar, nu. Nu, asta nu poti. E foarte greu. E ca si cum nu faci scoala de pilotaj si vii sa pilotezi un avion. Iar pilotii sa fie doar la aterizare.

Nu ai de unde sa stii cum se pregateste un jucator. Chiar daca ai oameni langa. Un jucator trebuie sa fie pregatit tehnic, tactic, fizic si mental. Tu vezi jucatorul, vorbesti cu el. El habar nu avea. Jucatorii poate au probleme, poate unuia ii naste sotia, poate il doare o unghie, il doare maseaua", declara atunci Dinu Todoran.

De-a lungul timpului, antrenorul le-a mai pregatit pe FC Voluntari si CSM Slatina, fiind liber de contract din martie 2021.