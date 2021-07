„Eu am momente când mă trezesc noaptea și nu știu unde sunt!” Ce îl supără pe Șumudică înainte de meciul cu Lincoln

Marius Șumudică a vorbit despre problemele CFR-ului înainte de meciul cu Lincoln Red Imps.

CFR va disputa miercuri returul cu Lincoln Red Imps. În prima partidă, clujenii au câștigat cu 2-1, și au prima șansă la calificarea în turul 3 preliminar din Champions League. Cu toate acestea, Marius Șumudică avertizează ca va fi un joc greu din cauza programului aglomerat și problemelor de lot pe care le-a întâmpinat.

„Jucând din 3 în 3 zile, împart echipa în două. Cei care joacă, îi las la recuperare cu preparatorul fizic, iar pe ceilalți, care joacă mai puțin, merg și se antrenează cu mine la baza.

Am avut o săptămâna grea, cu deplasare în Spania, cu venire, cu deplasare la București, mers 100 și ceva de km până la Călărași, ne-am intors, am zburat la Cluj. Eu am momente când mă trezesc noaptea și nu știu unde sunt. Îmi trebuie 5-6 secunde să îmi revin, să îmi dau seama unde sunt. Practic, am schimbat de 3 ori patul săptămâna asta. Nu este ușor, nu este confortabil pentru jucători.

Avem probleme de lot, avem probleme cu accidentările, avem prolema cu lista, Alibec nu poate să facă parte din lotul echipei pentru că a sosit târziu. Îl avem pe Bouhenna care are o mică problema musculară și nu îl putem folosi în acest joc, sunt probleme cu Billel, care a avut crampe musculare, Manea cu o toxi-infecție alimentară. Trebuie să văd cum îi vom împărți. Imediat, la 2 zile jucăm cu Chindia, pe urmă dacă ne calificăm, următorul meci din Champions League”, a precizat Șumudică la conferința de presă premergătoare meciului cu Lincoln.

Șumudică: „Dacă văd verde pe flashcore, mă simt bine!”

Antrenorul clujenilor vrea să obțină o victorie în următoarele două meciuri ale CFR-ului, asta pentru a vedea numai culoarea verde pe FlashScore, ceea ce înseamnă că echipa sa are 5 victorii consecutive.

„Eu am tendința să mă uit pe FlashScore, să văd ce echipe aliniază, să mă uit, dacă ne-am calfica, cu cine picăm în turul următor. Atunci, când în dreptul echipei mele văd culoarea verde, care îmi arată victoriile, mă simt bine. Sper să nu mai așa de multe ori culoarea roșie, ceea ce înseamnă înfrângere. Ultimele 3 jocuri, noi avem 3 victorii, sperăm mâine să o facem pe a patra. Având în vedere că în căsuțele alea sunt 5 meciuri, sper ca în meciul cu Chindia să o bifăm pe a cincea” a mărturisit Șumudică.