„Iar am fost inspirat!” Șumudică, încântat după victoria cu Clinceni: „Am ajuns să mă bat pentru primul loc cu Rapid!”

CFR Cluj a câștigat și în a doua etapă din Liga 1 și se află la egalitate de puncte cu Rapidul.

Campioana României s-a impus cu 2-1 în meciul de pe terenul lui Clinceni, datorită golurilor înscrise de Petrila și Latovlevici. Cascini egalase din penalty-ul făcut de Deac, însă acesta și-a luat revanșa și i-a pasat decisiv fundașului care a adus victoria.

La finalul meciului, Marius Șumudică a comentat prestația echipei sale, evidențiind inspirația pe care a avut-o în momentul în care l-a mutat pe Petrila în banda stângă. Totodată, antrenorul a vorbit și despre declarațiile lui Debeljuh, arătându-și aprecierile pentru atacant.

„Putem spune că am trăit periculos, dar nu era în concordanță cu ce s-a întamplat în teren, am dominat jocul, chiar am avut ocazii mari în meci. Iar luăm gol din fază fixă, din penalty, după am dominat, am avut o grămadă de ocazii, dar nu am reușit să marcăm. Ma bucură exprimarea jucătorilor, atitudinea lor din teren.

Iar am fost inspirat, nu că mă laud, dar l-am schimbat pe Petrila din partea dreaptă, l-am dus în partea stângă și marchează, acasă îl duc din partea stângă în partea dreaptă și marchează.

Se întâmplă, nu poti să fii perfect, Cipri prrobabil nu a văzut adversarul, el caută constant contactul, lucrează mult la sală, îi place să facă tot ce face prin forță, probabil de aia nu a fost atent. Gândiți-vă că are o vârstă, dar a fost cel mai folosit în toate meciurile.

Sunt foarte mulțumit de Ciobotariu, cum a jucat, Cestor a jucat foarte bine, avem soluții, avem un lot foarte bine structurat, avem un finanțator, prin numele lu Neluțu Varga, care a făcut tot ceea ce ține de el din punct de vedere material. Asta înseamnă o echipă campioană, să îți ofere soluțiile necesare pentru a câștiga.

Debe a făcut și astazi un meci foarte bun, un jucător care tine de minge, care îți câștigă duelurile aeriene, a marcat două goluri. Am preferat sa încep cu el, Denis abia a venit, nu puteam să îl bag din start, nu îl cunoaște echipa, vine după doar 10-12 zile de pregătire în Turcia, am preferat să îl odinesc și pe Billel. Pentru mine, Debeljuh e un jucător foarte bun, care ne-a dat șansa să privim altfel returul de acasă cu cei de la Lincoln.

Va trebui să dominăm jocul, să facem orice, nu voi sta la adăpostul rezultatului, vreau să câștigăm meciul, vreau să ne calificăm în Conference în prima fază, după care ne ne gândim și vom pregăti meciul cu una dintre învingătoarele dintre Slovan Bratislava și Young Boys Berna. Suntem în grafic, pentru mine suntem doar la golaveraj acolo cu Rapidul.

Am ajuns să mă bat pentru primul loc cu Rapidul, e ceva straniu pentru mine. Suntem la un pas de calificarea în grupele unei competiții europene, practic ce își dorește un antrenor. Jucăm un fotbal plăcut, care după repriza nereușită din Gibraltar, am dovedit că suntem o echipă care își poate crea ocazii de a marca”, a spus Șumudică la conferința de presă.