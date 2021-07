Becali, ironii după victoria cu Craiova: "Să mă laud și eu. Îl las doar pe Șumudică să se laude singur?"

Victoria cu Universitatea Craiova, 4-1, i-a dat încredere lui Becali.

FCSB a câștigat cu 4-1 meciul din campionat cu Universitatea Craiova. Cordea, jucătorul adus de Becali a fost din nou la înalțime. Fotbalistul adus de la Academica Clinceni a marcat și a oferit două pase de gol. La finalul partidei, finanțatorul roș-albaștrilor a ținut să precizeze că a fost inspirat cu aducerea lui Cordea. De asemenea, Becali a dezvăluit jucătorii pierduți din cauza faptului că s-a consultat cu alte persoane.

"Dacă l-am văzut pe Cordea, înseamnă că sunt bun, să mă laud și eu, îl las pe Șumudică să se laude doar el singur? Are concurent.

Cine l-a văzut pe Cordea? Eu, normal! Cine să îmi propună mie? Îmi propune mie cineva!? Am făcut o greșeala o dată, care m-a costat 4 campionate. Nu o făceam pe aia, aveam 4. Când a venit Deac din Germania, m-a sunat cineva că vrea 5 000 pe lună. Mi-a zis cineva că e terminat. El i-a făcut campioni, joacă zici că e Maradona. Și cu Nistor la fel, cerea 8.000 lună, liber, tot așa.

De când cu Deac am zis că nu mai fac asta în viața mea. Tot ce vreau eu să fac, fac. Întreb, dar doar consultativ. Dacă și persoanele pe care le întreb zic tot la fel, îmi dă un curaj mai mare. Nimeni nu m-a încurajat cu Cordea.

Cum face Dumnezeu, am intrat la Clinceni și pentru că trebuia să îmi scot banii, i-am luat pe Șut și Cordea. Pe ăștia cred că iau 35 de milioane de euro. A fost pandemie, am vândut în condițiile în care nu am avut performanță, nici cu echipa de club, nici cu naționala. Dacă el, Cordea, joacă așa și în grupele Ligii Campionilor, dacă ajungem, poate iau 40 de milioane pe el", a declarat Gigi Becali la DigiSport.