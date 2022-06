"Șepcile Roșii" au ratat in extremis promovarea directă, după un eșec pe teren propriu contra lui FC Hermannstadt, scor 1-2, în penultima etapă din sezonul regulat, însă au reușit să acceadă în Liga 1 după barajul cu Dinamo, câștigat cu 3-1, la general.

Erik Lincar: "Promovarea m-a îmbătrânit 5-6 ani"



Într-un interviu acordat pentru PRO TV, Erik Lincar (43 de ani), antrenorul lui U Cluj, a explicat cât de epuizant a fost sezonul pentru el și a dezvăluit că nici măcar nu s-a putut bucura pentru promovare așa cum s-ar fi cuvenit.

"Mi-am dorit foarte mult să-mi îndeplinesc obiectivul, dar sentimentul a fost unul normal. Mă așteptam să fiu mult mai fericit, vulcanic, să mă bucur, dar cred că toată perioada asta de stres, de oboseală, m-a făcut să fiu foarte liniștit. E adevărat, acum, după câteva zile de la meciul cu Dinamo, parcă încerc să-mi dau seama și să realizez performanța reușită.

A fost o perioadă foarte stresantă, mai ales după momentul în care am ratat promovarea directă, după jocul cu Hermannstadt. Eu n-am reușit încă să mă bucur în adevăratul sens al cuvântului. Oboseala și miza acestui joc m-au făcut să fiu foarte obosit. Acum încep să trăiesc și eu sentimentul ăsta de bucurie că am promovat în Liga 1.

În general, noi spunem lucrurile pe care vrem să le facem. Din păcate, e destul de greu să le îndeplinim. Spre rușinea mea, de o zi-două tot încerc să fac o programare la dermatalog, dar n-am apucat. Cu siguranță trebuie să fac acest lucru. La mine chiar a apărut pe corp și de aceea trebuie să îmi rezolv anumite probleme medicale.

Da, pot spune că acest an m-a îmbătrânit cu 5-6 ani. Firele albe le aveam când am ajuns la Cluj, dar acum sunt alb de tot. Lumea nu știe, dar am trecut prin multe momente complicate, inclusiv din punct de vedere financiar, anul trecut", a spus Erik Lincar, pentru PRO TV.

Universitatea Cluj a reușit primul transfer după promovare

"Șepcile Roșii" au oficializat transferul fundașului central Andrei Pițian (26 de ani), rămas liber de contract după despărțirea de Chindia Târgoviște.

În sezonul trecut, Pițian a jucat la două echipe, FC Argeș și Chindia Târgoviște. La formația piteșteană a strâns 12 meciuri, în timp ce la echipa pregătită de Emil Săndoi a jucat în 16 partide din Liga 1.

De-a lungul carierei, Andrei Pițian a jucat în Europa League, în grupe sau în preliminarii, alături de Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu și Apollon Limassol.