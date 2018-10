Doar o minune il mai salveaza pe Super Dan! Este aproape de retrogradare in China si poate sa revina la CFR

Dan Petrescu are sanse mici sa-si mai salveze echipa de la retrogradare in China.

Petrescu a fost suspendat la meciul cu echipa lui Cannavaro. Pe primul loc in China, Cannavaro si Paulinho n-au avut mila de echipa lui Petrescu si au castigat cu 3-0.



Petrescu primeste 15 milioane de Euro daca scapa echipa de la retrogradare. Este pe ultimul loc in campionat la 7 puncte de locurile care mentin echipa in prima liga. Mai sunt doar 3 etape de jucat in China.



Petrescu este asteptat inapoi la CFR Cluj in locul lui Conceicao.