LIVE: Sepsi OSK 0-1 CFR Cluj | GOOOOLLL CFR! Omrani o readuce pe CFR pe prima pozitie in clasament

SEPSI OSK - CFR CLUJ

FAZELE MECIULUI:

Min 12 - GOOOLL CFR! Omrani inscrie din fata portii dupa ce in urma unui corner executat de Deac, Draghici a trimis mingea spre proprie poarta, iar Omrani a inscris din 2 metri.

Min 5 - Karnitsky trimite primul sut spre poarta celor de la CFR Cluj. Mingea trimisa din afara careului s-a dus mult pe langa poarta lui Arlauskis.

A inceput partida dintre Sepsi OSK si CFR Cluj.

ECHIPELE DE START

SEPSI OSK

Niczuly - Moura - Viera -Jovanovic - Sato -Velev - Karnitskiy - Draghici - Vasvari - Mensah - Tandia

Rezerve: Fejer - Rus - Ursu - Prosser - Hamed - Simonovski - Stefan



CFR CLUJ

Arlauskis - Camora - Vinicius - Muresan - Manea - Bordeianu - Males - Djokovic - Omrani - Tucudean - Deac

Rezerve: Radu - Tambe - Baptista - Lang - Paun - Jesus

Sepsi OSK si CFR Cluj se intalnesc in ultima etapa a turului de sezon regulat. Daca gazdele sunt pe locul 7 in campionat, oaspetii de la CFR vor sa castige ca sa revina pe prima pozitie in campionat.

Ambele echipe au castigat in ultima etapa. Sepsi s-a impus surprinzator pe terenul celor de la Viitorul scor 3-2 in timp ce formatia lui Conceicao a castigat cu la limita cu Poli Iasi scor 1-0.