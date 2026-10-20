EXCLUSIV Bogdan Lobonț a dat pronosticul înainte de FCSB - Rapid: „Arată bine. E favorită!”

Bogdan Lobonț a dat pronosticul înainte de FCSB - Rapid: „Arată bine. E favorită!” Superliga Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live
SPORT.RO
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Derby-ul FCSB - Rapid se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.

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FCSBRapid BucurestiBogdan Lobont
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Bogdan Lobonț o vede pe Rapid favorită în derby-ul cu FCSB, programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. 

Bogdan Lobonț a dat pronosticul înainte de FCSB - Rapid: „Arată bine. E favorită!”

Fostul portar al naționalei României și-a argumentat alegerea prin diferențele dintre jocul ofensiv al giuleștenilor și prestațiile defensive ale roș-albaștrilor.

„Eu zic că e favorită Rapid pentru că mă gândesc ce produce Rapid din punct de vedere ofensiv și cum se prezintă FCSB din punct de vedere defensiv! Din perspectiva asta... Rapid ofensiv arată bine, ajunge bine în fața porții”, a spus Lobonț, în direct la VOYO Sport Live.

Întrebat cine ar putea marca în derby, fostul internațional a fost scurt și la obiect: „Merg pe Stojilkovic la Rapid și la FCSB pe Stoian”.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf a câștigat ultimele două partide din campionat, 1-0 cu Oțelul și 2-1 cu FC Voluntari, și a urcat pe un loc de play-off. 

Interesul pentru derby este ridicat. Până acum, s-au vândut aproximativ 15.000 de bilete, iar oficialii FCSB speră la o asistență record pe Arena Națională.

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