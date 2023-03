Echipa din România care l-a refuzat pe Andrea Compagno: "Nu l-a dorit cineva de acolo"

Compagno, 17 goluri în 29 de meciuri, a fost convocat de selecționerul Roberto Mancini în lotul lărgit al Italiei pentru meciurile cu Anglia și Malta, care se joacă pe 23, respectiv 26 martie, în preliminariile EURO 2024.

Petrolul l-ar fi refuzat pe Andrea Compagno

În Italia, Andrea Compagno a jucat doar la nivel de Serie D. Totuși, atacantul a dat un randament excelent în San Marino (Tre Fiori) și în România, la FC U Craiova și FCSB, fapt care i-a adus convocarea în lotul lărgit al Italiei.

Înainte de a ajunge la FC U Craiova, Compagno a dat probe și la Petrolul Ploiești, în perioda în care echipa evolua în Liga 2. Totuși, oficialii clubului prahovean l-au refuzat, spune Marcel Pușcaș, președintele oltenilor.

"Adrian Mititelu a insistat pentru Compagno. Compagno a fost cu un an înainte și la Petrolul, dar nu știu ce s-a întâmplat, nu l-au legitimat, nu l-a dorit cineva pe acolo. A plecat în San Marino și peste un an l-am luat noi. Cineva n-a văzut în el un jucător de calitatea asta, dar Mititelu l-a văzut, asta e diferența. E un băiat extraordinar, cu calități fizice, cu joc de cap bun, e foarte serios, simte jocul, are intuiție și e de lăudat că va ajunge la nivelul ăsta. Nu știu dacă va juca sau nu, dar să selecționezi un jucător din România la naționala Italiei nu e puțin lucru.

FCSB e clubul din România care vinde cel mai bine în străinătate. E o vitrină numele de Steaua (n.r - FCSB). Dacă FCSB l-a vândut pe Man sau pe alți jucători în Italia, uite că o să aibă șansa să-l vândă și pe Compagno foarte bine. Are un simț al porții foarte bun, îi place golul, îl caută. Compagno nu face ce nu știe, spre deosebire de alți fotbaliști", a spus Marcel Pușcaș, la Digisport.

Ce scrie Gazzetta dello Sport, după ce Andrea Compagno a fost convocat la naționala Italiei

Italia nu a anunțat încă oficial lotul lărgit pentru acțiunea de la finalul acestei luni, însă Gazzetta dello Sport, cel mai mare ziar de sport din "Cizmă" i-a dedicat deja un material lui Andrea Compagno.

"Compagno, povestea merge mai departe. Din Serie D, în naționala Italiei. Așa zice Steaua (n.r - FCSB)", a titrat Gazzetta dello Sport.

"Atacantul din Palermo a ajuns în 2020 în România, la Craiova, după o carieră în care nu a trecut de Serie D în Italia. A devenit o adevărată senzație în 2022, când a fost italianul cu cele mai multe goluri marcate. După doi ani la Craiova, a fost transferat de Steaua București (n.r - FCSB), alături de care a debutat în Conference League: 'În Italia câștigam 400 de euro pe lună și mergeam la shopping cu un calculator', spunea el într-un interviu pentru Gazzetta, săptămâna trecută.

Are 1.94m, are părul precum al lui Cavani și i se spune 'El Matador'. În acest an (n.r - la FCSB), la a marcat 12 goluri în 22 de meciuri din Liga 1 și Conference League", au mai scris italienii.