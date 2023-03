Compagno, 17 goluri în 29 de meciuri, a fost convocat de selecționerul Roberto Mancini în lotul lărgit al Italiei pentru meciurile cu Anglia și Malta, care se joacă pe 23, respectiv 26 martie, în preliminariile EURO 2024.

Ce scrie Gazzetta dello Sport, după ce Andrea Compagno a fost convocat la naționala Italiei

Italia nu a anunțat încă oficial lotul lărgit pentru acțiunea de la finalul acestei luni, însă Gazzetta dello Sport, cel mai mare ziar de sport din "Cizmă" i-a dedicat deja un material lui Andrea Compagno.

"Compagno, povestea merge mai departe. Din Serie D, în naționala Italiei. Așa zice Steaua (n.r - FCSB)", a titrat Gazzetta dello Sport.

"Atacantul din Palermo a ajuns în 2020 în România, la Craiova, după o carieră în care nu a trecut de Serie D în Italia. A devenit o adevărată senzație în 2022, când a fost italianul cu cele mai multe goluri marcate. După doi ani la Craiova, a fost transferat de Steaua București (n.r - FCSB), alături de care a debutat în Conference League: 'În Italia câștigam 400 de euro pe lună și mergeam la shopping cu un calculator', spunea el într-un interviu pentru Gazzetta, săptămâna trecută.

Are 1.94m, are părul precum al lui Cavani și i se spune 'El Matador'. În acest an (n.r - la FCSB), la a marcat 12 goluri în 22 de meciuri din Liga 1 și Conference League", au mai scris italienii.

În Italia, Compago a fost legitimat la formații precum Catania, Due Torri, Torino U19, Pinerolo, Borgosesia sau Nuorese, însă cel mai bun randament l-a dat în San Marino (Tre Fiori) și România (FC U Craiova & FCSB)

17 goluri a marcat Compagno în cele 29 de meciuri din acest sezon

Cum a reacționat Andrea Compagno după ce a aflat că e convocat la naționala Italiei

Întrebat cum a reacționat Andrea Compagno după vestea primită, Mihai Stoica a subliniat că italianul își dorește foarte mult să prindă și lista finală și chiar să debuteze în Squadra Azzurra.

"Mai devreme am vorbit (n.r - cu Compagno). El își dorește ca visul să se materializeze și chiar să meargă, nu să fie doar pe lista provizorie. Rămâne de văzut. De profilul lui (n.r - din lotul Italiei) este Scamacca.

În 2022, Andrea este jucătorul italian cu cele mai multe goluri marcate în competițiile oficiale. Mai multe decât Ciro Immobile.

Eu zic să așteptăm. Probabil, dacă nu prinde convocarea finală, asta se va uita imediat. Mi-aș dori din toată inima să fie chiar convocat", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.