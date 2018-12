Ea sau Dinamo?! AZI se decide viitorul lui Tade. Care e situatia atacantului

Rednic avea mari asteptari de la Tade, fostul golgeter al Ligii 1.

Francezul are probleme medicale si a facut pauza de la pregatire in ultimele zile. Aflat oricum in urma fata de colegi, dupa ce n-a mai jucat din vara, Tade a mai cerut pauza, scrie Gazeta Sporturilor. Dinamo nu mai vrea sa astepte si i-a transmis un mesaj clar: trebuie sa decida daca vrea sau nu sa continue. Oricum, in cazul in care ultimele teste medicale vor arata ca Tade trebuie tinut in continuare departe de prima echipa, sefii au de gand sa-i ceara rezilierea contractului.

Tade si-a petrecut seara de sambata pe retelele de socializare, alaturi de prieteni. Dinamo juca la Viitorul, dar nu se descurca prea bine, asa ca Tade discuta cu iubita pe Instagram despre iesirea acesteia in club.