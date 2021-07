CFR Cluj a confirmat mutarea! Campioana Romaniei a transferat de la o rivala din playoff. Cat au platit ardelenii

CFR Cluj si-a luat un fundas central de perspectiva!

Ulrich Meleke a semnat cu campioana Romaniei. Fundasul din Coasta de Fildes, de 22 de ani, va veni de la FC Botosani, iar in schimbul sau se vor plati 250.000 de euro.

Acesta a jucat 12 meciuri pentru FC Botosani, echipa la care s-a transferat in februarie, si a convins in Romania, fiind dorit si de FCSB.

Crescut de SO Armee, Meleke a mai jucat pentru Ekenas IF, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Bnei Lod si Kokkolan PV, inainte sa ajunga in Romania, la Botosani. El are 10 selectii pentru nationala U20 a Coastei de Fildes.