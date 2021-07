Cautam cea mai iubita echipa din Romania! FCSB e prima, Dinamo si Rapid sunt pe podium! Cum arata top 10 si unde votezi

Cautam cele mai iubite cluburi din tara. Si nu ne luam dupa sondaje. Vrem ca voi sa decideti.

Nu dupa formule facute de specialisti, nu dupa scheme din care aflam ca 80% dintre echipele romanesti nu au niciun suporter. Vrem sa stim cati fani are fiecare echipa, fie ea oricat de mica. Indiferent de unde vine, indiferent unde merge.

De aceea, orice suporter adevarat se poate inscrie pe www.microbistderomania.ro sau in aplicatia Microbist de Romania de pe Google Play. Acolo isi alege echipa favorita, iar aplicatia ii va face automat si un "Pasaport de Microbist".

Primele 10 echipe in topul celor mai iubite din Romania isi vor trimite un ambasador in sezonul 2 al show-ului "Microbist de Romania". Iti votezi echipa si o duci cat mai sus.

Dintre toti cei inscrisi in aplicatie, doi norocosi vor merge cu partenera in Maldive, pentru aventura vietii lor.

FCSB conduce in continuare clasamentul celor mai iubite echipe. Rapid si Dinamo completează podiumul, Poli Timisoara e pe locul 10, iar Steaua nu a intrat in top 10. Fa-ti si tu pasaport de microbist si ajuta-ti echipa sa urce in clasament. Primele 10 echipe din acest clasament vor avea ambasadori in sezonul 2 din "Microbist de Romania".

Cum arata top 10 cluburi in acest moment: