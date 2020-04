Duckadam anunta DISPARITIA Stelei: "Proiectul a fost un esec total!" Reactie de ultima ora a fanilor

Helmut Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, spune ca echipa Armatei din liga a 4-a nu va mai putea fi sustinuta dupa criza provocata de coronavirus.

Duckadam crede ca CSA nu-si va mai permite sa contribuie financiar la echipa si ca Armata va avea doar grupe de juniori.

"Credeti ca Armata se va mai gandi dupa aceasta criza sa sustina CSA, echipa de fotbal? Vor putea sa-si faca echipa doar asa, cu pusti, dar nu o sa mai vedeti sa mai sustina salarii la echipa de seniori. Si sponsorii se vor retrage de pe acolo, iar de patron nici nu se pune problema sa apara. Nimeni nu vine sa investeasca in echipa lor un milion de Euro. Nici la Liga a 4-a, dar nici la Liga 2 nu vor gasi un patron. Trebuie sa ai puterea sa recunosti ca acest proiect sustinut de Armata a fost un esec total. Tu vrei sa ajungi in Liga 1, dar din 2017 pana in 2020 n-ai fost in stare sa promovezi nici macar in Liga 3. Echipa asta trebuia sa fie acum cu Rapidul in Liga 2, iar la vara in Liga 1, dar CSA tot prin liga a 4-a joaca", a spus Duckadam pentru PRO Sport.

Asociatia Stelistilor '47 i-a raspuns lui Duckadam printr-un comunicat pe pagina de Facebook:

"Tinem sa ii multumim domnului Duckadam pentru grija pe care o poartă echipei STEAUA Bucuresti.

Pentru a il linisti, dorim sa comunicam faptul ca:

- nu există nicio problemă financiară la echipa de fotbal a clubului din Ghencea și nici nu a fost vreuna

- sponsorii din fiecare an, iar aici ne referim la suporteri, nu sunt "suporteri de rezultat" și nici nu sunt finanțaţi de club, așa cum se întâmplă la clubul unde este dumnealui acum, ei mereu au ajutat financiar clubul și o vor face și în continuare.

Sperăm că și dumnealui va trece cu bine peste această criză, dat fiind că echipa din Berceni a cerut insistent ajutor de la stat și, în plus, în curând, se va finaliza procesul pentru prejudiciu."