"FCSB nu e Steaua!" Declaratia care ii va scoate din minti pe fanii FCSB-ului! Unul dintre eroii de la Sevilla a transmis un mesaj clar: "Nu ma simt reprezentat de ei!"

Unul dintre eroii Stelei de la Sevilla din 1986, an in care Steaua Bucuresti a castigat Cupa Campionilor Europeni intervine in scandalul dintre FCSB si CSA Steaua.

Gabi Balint spune ca din momentul in care a izbucnit acest scandal, este un sustinator al celor de la CSA Steaua si nu se poate identifica niciodata cu FCSB.



"Abia astept sa fie gata stadionul Steaua. Arata frumos, din ce am vazut in presa. Oricum mie imi vor ramane imaginile din camerele de la tribuna a doua unde stateam la inceput, unde faceam cantonamentul, bucataria, clubul. Culoarul de la etaj cu pozele marilor fotbalisti. Meciurile, sigur, golurile marcate acolo.

Ma feresc sa vorbesc de Steaua si FCSB. Pentru ca suporterii sunt impartiti si daca vorbesc de unii se supara ceilalti. Impartirea aceasta e dureroasa, dar nu e vina mea. Nu eu decid daca FCSB trebuie sa joace si ea in Ghencea. Eu stiu ca sunt apropiat de clubul Armatei, acolo am jucat eu, la Steaua. Nu ma identific si nu ma voi identifica niciodata cu FCSB. Nu simt asta.

Unii o considera Steaua, e treaba lor. Juridic nu asa stau lucrurile. Ma simt mai apropiat de Steaua din Liga a patra, chiar daca promoveaza sau nu. Nu am ceva cu cei de la FCSB sau cu FCSB, dar nu ma simt reprezentat de ei. Niciodata. Multi ma condamna pentru cum gandesc. Asta e. Nu e vina mea ca s-a intamplat impartirea. Suporterii celor din Liga a patra mi-au trimis sincera lor sustinere atunci cand mi-a fost greu si nu voi uita vreodata gestul lor", a declarat Gabi Balint la Radio Sport 1.