"Dinamo nu poate fi programata la meciuri!" Care este termenul de la care 'cainii' pot juca restantele din playout

Justin Stefan a vorbit despre cazurile de Covid-19 de la Dinamo, dar si despre cele mai recente cazuri de la Craiova.

Secretarul general al LPF a vorbit despre cazurile noi de la Craiova, care a confirmat inca doua persoane testate pozitiv in randul staff-ului. Justin Stefan a anuntat si ce se va intampla cu Dinamo si data la care vor fi luate deciziile in ceea ce priveste desfasurarea campionatului.

"Am vorbit mai devreme cu cel care asigura conducerea executiva a Craiovei, mi-a confirmat cele doua cazuri pozitive, mi-a zis ca exista testul neconcludent. Maine, pe 24 in urma unui protocol incheiat cu DSP Dolj vor testa 17 jucatori.

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, in acest moment, avand in vedere ca Dinamo face obiectul anchetei, clubul nu poate fi programat la meciuri. Ancheta se incheie pe data de 5 august.

Vom avea o intalnire cu reprezentantii televiziunilor saptamnaa viitoare, pe 30 vom avea o adunare generala unde adoptam toate scenariile.

Verbal, UEFA a infirmat posibilitatea de a extinde playoff-ul dincolo de data de 3 august. Analizam, nu cred ca sanctionarea cu meciuri ar fi oportuna, avem mai multe variante, o solutie va fi gasita dupa adunarea generala.

Noi nu am primit o cerere oficiala din partea celor de la Dinamo, am avut o discutie cu domnul Balanescu in aceasta dimineata, insa nu mi-a vorbit despre posibilitatea inghetarii campionatului", a spus Justin Stefan pentru Digi Sport.