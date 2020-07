Reactia lui Dinamo dupa ce DSP a plasat tot clubul in carantina. Ce a cerut Bogdan Balanescu LPF-ului

DSP Ilfov a plasat tot clubul Dinamo in carantina si a inchis pentru 14 zile baza de la Saftica.

Bogdan Balanescu, presedintele dinamovistilor, a solicitat la LPF oprirea playout-ului. El a luat legatura cu Liga azi, potrivit Doar Dinamo, si vrea sa inghete competitia pentru a anula lupta de la retrogradare

Dinamo nu mai poate juca dupa ce DSP Ilfov a bagat tot clubul in carantina pentru urmatoarele 14 zile. Echipa nu mai poate utiliza niciun senior in Liga 1. Juniorii echipei pot fi folositi dar din pacate nu au unde sa se antreneze si nu pot beneficia nici de suportul staff-ului tehnic.

Pana acum, la Dinamo au fost depistate 21 de cazuri de coronavirus. Echipa ar uma sa joace luni cu Hermannstadt.

Clubul din Stefan cel Mare ocupa locul 13 in clasamentul Ligii 1, la 21 de puncte in spatele sibienilor. Dinamo mai are de disputat pana acum 3 partide restante.

Lista persoanelor infectate cu noul coronavirus de la Dinamo

Valentin Lazar

Filip Mrzljak

Ricardo Grigore

Mihai Popescu

Alexandru Rauta

Stefan Fara

Andrei Sin

Diego Fabbrini

Aleksander Mitrovic

Dan Talmaciu

Mattia Montini

Unul dintre maseuri

Un membru al staff-ului tehnic

Un membru al staff-ului administrativ

Ionut Serban

Marco Ehmann

Andreas Mihaiu

Valentin Borcea

Mihai Neicutescu

Daniel Popa

Robert Moldoveanu