Reactia IRONICA a lui MM Stoica dupa ce FCSB a castigat Cupa Romaniei! ATAC la adresa lui Dinamo, dar si la Planic si Balgradean 

FCSB a castigat singurul trofeu din acest sezon, Cupa Romaniei, dupa ce a invins-o pe Sepsi in finala, 1-0.

Ros-albastrii s-au calificat in finala Cupei Romaniei dupa ce au castigat in dubla-mansa cu Dinamo. MM Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului a profitat de Cupa castigata pentru a 'incheia' sezonul cu un mesaj razboinic.

MM a vorbit despre sezonul greu prin care a trecut, atat personal, cat si profesional si a profitat de ocazie pentru a lansa inca un atac la adresa lui Dinamo, dar si la adresa jucatorilor care au plecat de la club, precum Bogdan Planic si Cristi Balgradean, pe care i-a numit 'tradatori'.

"Am 28 sezoane in calitate de conducator la nivelul Ligii 1 si marturisesc ca a fost cel mai dificil an competitional din intreaga mea cariera.

Cauze? Probleme personale care m-au impiedicat sa fiu 100% langa echipa, caruselul schimbarilor la nivelul bancii tehnice, seria interminabila a accidentarilor, indiferent de numele antrenorilor sau preparatorilor, erori de strategie, erori de arbitraj, pandemie, plecari si tradari.

Cu toate astea, FCSB (care pentru 52% dintre romani ramane continuatoarea) incheie sezonul bifand a 17-a calificare consecutiva in competitiile UEFA, un record inimaginabil. FCSB incheie sezonul adjudecandu-si Cupa Romaniei dupa ce si-a masacrat rivala in semifinale avand in teren pe Udrea, Pantea, Perianu, Nita si Dumitru. Ultimul, marcator si pasator pe stadionul cu pista.

Aseara s-a putut. Chiar in ciuda dezertarilor unor titulari, fara linistea si experienta lui Filip, fara clasa si acuratetea lui Nedelcu, fara generozitatea in efort a lui Oaida si nu in ultimul rand fara suporteri in tribune. S-a putut insa cu un mesaj profesionist si motivator de pe banca trio-ului Toni-Tommy-Pinti, cu Olaru care si-a riscat cariera jucand in finala, cu intrarea lui Morutan care a revitalizat o echipa care n-a aratat cum ne doream in prima jumatate a meciului, cu Coman, de neoprit in partea a doua, cu Tanase facand interceptie dupa interceptie ca un adevarat capitan, cu insistenta lui Petre, ardoarea lui Cretu, prestatia solida si inteligenta pe toata durata jocului a lui Miron. Cu toti ceilalti. Fara erori individuale. Si cu Man. Cel care a marcat, care i-a lasat in 10 si care s-a intrecut in tacklinguri cu Tanase. THE MAN.

Sper ca in ultima etapa sa se joace cu titlul pe masa. Promit ca ne vom uita la TV relaxati, cu doamna din poza langa noi. Mai ales ca Pinti are televizor 4K langa piscina. Ca bogatii.

P.S. Printre altele, ma pregatesc de meciul 131 din cariera in cupele europene. Acasa sau in deplasare. Depinde daca iesim primii din urna", a scris MM Stoica pe Facebook.