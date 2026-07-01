Gigi Becali nu a votat legea pe care o așteptau fanii! Suporterii FCSB au reacționat imediat

Explicația oferită suporterilor

Liderul galeriei, Gheorghe Mustață, a cerut imediat lămuriri din partea deputatului. Fanii așteptau cu nerăbdare noile măsuri, care elimină restricția de ocupare a arenelor la 90% din capacitate și aduc noutăți în privința comercializării băuturilor la meciuri.

„Am vorbit cu domnul Becali, pentru că am fost surprins că nu a votat legea pe care noi ne-o doream. Nu a fost vorba că nu este de acord cu legea, dar au fost multe legi care au fost votate și, din principiu, am înțeles că domnul Becali nu votează propunerile care vin dinspre fostul său partid. E ceva politic. Mi-a spus că nu și-a dat seama despre ce lege era vorba. Că dacă ar fi știut de acea lege, ar fi votat sigur în favoarea ei”, a transmis Mustață, potrivit Fanatik.

Pentru a produce efecte, proiectul care a primit deja undă verde din partea Senatului în aprilie trebuie să fie promulgat de președintele Nicușor Dan. Noua formă legislativă stabilește ca numărul biletelor tipărite să fie decis strict pe baza gradului de risc al evenimentului sportiv și în funcție de planul validat de Jandarmerie.