Dezvaluiri INCREDIBILE ale lui Becali: "Eram la Jilava, in celula!" Cum a ajuns sa dea LOVITURA cu transferul lui Chiriches: "As fi luat 7 milioane, nu 10!"

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Vlad Chiriches din 2013 de la FCSB la Tottenham.

Patronul FCSB a dezvaluit la 7 ani de la transferul lui Chiriches cum a ajuns sa ia 10 milioane pe fundas, desi initial el cerea 7.

O declaratie a lui Giovanni Becali, care l-a enervat pe Gigi a dat peste cap planurile patronului de vanzare si l-a ambitionat sa ceara o suma si mai mare.

"Stii cum a fost cu Giovanni cu Chiriches?

Eram la puscarie la Jilava, in celula, si il vad la televizor pe Giovanni, nu prea eram in relatii atunci si eu cerusem pe el 7 milioane, vorbisem cu Victor. Eu am zis ca nu il dau decat dupa ce jucam toate meciurile de Champions League.

Giovanni a dat un interviu si a zis ca il vrea Tottenham, dar il vrea ieri. Cu alte cuvinte, ma presa pe mine ca fie acum, fie deloc.

Eu m-am enervat si, cand esti in puscarie, ai orgolii din astea si i-am zis lui Victor sa ii spuna lui Giovanni ca nu mai costa 7 milioane, costa 10, nu il mai dau ieri, il dau doar maine. Doar ca a declarat el, am tinut-o pe 10 si am luat 10. Daca Giovanni nu dadea declaratia aia, luam 7 milioane pe Chiriches", a declarat Gigi Becali la PRO X.