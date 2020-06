Chiriches a ramas din nou HIPNOTIZAT! Diletta Leotta a fost pe teren la Inter - Sassuolo si i-a VRAJIT pe toti

Meciul Inter - Sassuolo (3-3) a consemnat "reintalnirea" dintre Vlad Chiriches si frumoasa jurnalista Diletta Leotta (28 de ani).

Diletta e deja un nume de referinta in Serie A, aparitiile sale televizate in preajma fotbalistilor fiind extrem de delicioase. In urma cu 2 ani, cand nu era atat de cunoscuta, italianca a fost protagonista unei fotografii care s-a viralizat imediat.

Astfel, la un meci al lui Napoli, trecand prin fata bancii de rezerve pe care se afla si Vlad Chiriches, Diletta le-a "stins lumina" fotbalistilor, care au privit-o hipnotizati pe senzuala blonda, aceasta din urma trecand tacticos si vazandu-si de treaba, cu telefonul in mana.

Chiriches a ramas probabil cu acea amintire placuta, pe care a redescoperit-o miercuri seara. Intors pe teren dupa o pauza de 9 luni, fundasul lui Sassuolo a fost titular pe "San Siro" in confruntarea cu Inter (3-3), meci acoperit pentru postul DAZN tot de Diletta Leotta.

De aceasta data, Diletta Leotta n-a exagerat cu tinuta provocatoare, dar a ramas o prezenta la fel de sexy, cu parul strans in coc si cu o pereche de blugi mulati.