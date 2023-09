Darius Olaru a marcat un gol fabulos, dar a surprins la interviu: ”Nu am reușit cea mai bună preluare”

Adrian Șut și Darius Olaru au adus-o pe FCSB în avantaj cu două execuții superbe reușite în prima repriză. În partea secundă, Safranko a redus din difereță, dar bucuria gazdelor nu a durat mult.

Florinel Coman și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, dar imediat a venit a doua reușită a gazdelor, semnată de Alimi. Octavian Popescu, după o acțiune superbă, și Djokovic, din penalty, au închis scorul la 5-2.

Darius Olaru (25 de ani), care a reușit un gol și un assist pentru reușita lui Florinel Coman, a oferit o primă reacție după meciul câștigt categoric de FCSB la Sfântu Gheorghe.

Darius Olaru: ”Nu am reușit cea mai bună preluare”

„O partidă dificilă, știam că așa va fi. Tot timpul am avut meciuri grele. Nu cred că am câștigat niciodată de maniera aceasta, mai ales aici pe terenul lor. Mă bucur că mi-a ieșit șutul, nu cred că am reușit cea mai bună preluare. Un pic sărită preluarea, n-am vrut chiar așa. Mă bucur că a intrat.

Știam că venim după un meci în care am depus destul de mult efort. Cred că am fost mai relaxați, am fost foarte bine montați și am reușit să ne impunem. Ne simțim foarte bine împreună, mă bucur că am reușit să-i dau acea pasă de gol (n.r. - lui Florinel Coman), sper să continue la fel. E un jucător foarte bun”, a spus Darius Olaru.

FCSB a ajuns la 25 de puncte și are șase puncte în plus față de urmăritoarea CFR Cluj, care are două meciuri în minus. Pe locul trei este Universitatea Craiova, cu 18 puncte.

Sepsi rămâne cu 12 puncte și a ajuns pe locul șapte. Înainte de acest meci, echipa lui Liviu Ciobotariu se putea lăuda cu cea mai bună defensivă din campionat, cu doar patru goluri primite în șapte partide.