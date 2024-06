Dan Șucu, despre motivul plecării lui Daniel Niculae de la Rapid: "Băieții buni nu sunt totdeauna și lideri buni"

Dan Șucu, patronul Rapidului, a comentat și plecarea omului care a ocupat această funcție timp de trei ani. Daniel Niculae, fostul mare atacant al giuleștenilor, și-a pierdut postul, după ce a fost arestat, fiind suspectat că din poziția sa de la club ar fi aprobat și i-ar fi ajutat pe suporteri să cumpere și să introducă materiale pirotehnice pe stadioane.

"Daniel Niculae este un băiat excepțional. El a făcut foarte multe lucruri bune aici. Sunt convins că va mai lucra împreună cu noi și va face lucruri bune în continuare. Nu există o obișnuință a noastră să ne spălăm rufele în public, probabil că știți lucrul acesta. Singurul lucru pe care nu l-am considerat la locul lui pentru cineva care conduce un club și care trebuie să pună lucrurile la punct este diferența între un băiat bun și un băiat corect.

Un lider nu poate să fie un băiat bun. El trebuie să fie hotărât, trebuie să fie decisiv, trebuie să fie sever. Și să judece mereu cu aceeași măsură, indiferent cine e în fața lui. Fără parti prix-uri, fără prietenii, fără dușmănii, pur și simplu echilibrat. Băieții buni nu sunt totdeauna și lideri buni.

Rapidul are identitate proprie, nu se pune problema ca noi să schimbăm ceva odată cu plecarea lui. Este cea mai coerentă din România. Situația problematică juridică prin care trece Daniel, în relația cu autoritățile statului, nu e un lucru pe care cineva dorește să-l experimenteze. Noi îl susținem cât putem și îl susținem în continuare, pentru că este unul de-al nostru. Pe partea cealaltă, rezultatele pe care le-am avut în ultimele 10 etape și faptul că nu am atins obiectivul sunt lucruri inacceptabile pentru noi.

Trebuie să învățăm, așa cum se întâmplă în orice societate comercială importantă, că obiectivele sunt obiective și trebuie realizate. Eu sunt obișnuit să îmi respect toate promisiunile pe care le fac și lucrez numai cu oameni, care, la rândul lor, își respectă promisiunile făcute. Nu vreau să văd în fața mea niciodată pe cineva, oricine ar fi el, care în loc să vină cu rezultate și soluții aduce motive pentru care nu se poate rezolva problema respectivă. Asta e valabil în orice colț al oricărui departament al unei companii unde investesc eu", a dezvăluit finanțatorul clubului Rapid.

"Îmi place și mie să văd efervescență pe stadion, efervescență creată de suporterii noștri"

Viorel Moldovan a fost întrebat ce va face dacă va fi sunat de liderul galeriei Rapidului ca să ajute galeria să organizeze un show pirotehnic la următorul meci cu FCSB. "E o întrebare pe care mă voi gândi că o voi primi. Am altă viziune, normal că vreau altceva, din acest punct de vedere. Îmi place și mie să văd efervescență pe stadion, efervescență creată de suporterii noștri. Pentru că fără acest lucru totul e mult mai trist. Să simți acea adrenalină pe care ți-o transmit suporterii. Dar din acest punct de vedere lucrurile nu sunt destul de clare din punct de vedere legislativ.

Mie îmi place să fie atmosferă frumoasă în tribună, totul trebuie să fie echilibrat și totul trebuie să fie creat precum un spectacol. Nu să fie un pericol pentru integritatea jucătorilor și să bagi clubul la cheltuieli. Se știe că Rapid a plătit foarte multe amenzi. Atmosfera este bună, se întâmplă și în altă parte, o vrem și noi, dar totul trebuie să fie echilibrat

E debutul meu în această funcție, în ultima vreme am făcut un curs organizat de FRF, un curs de director sportiv. Are cam aceleași ingrediente ca funcția de președinte. E un curs care mă învață foarte mult, mă dezvoltă. Eu cred că o anumită experiență am, pentru a gestiona un club precum Rapid. Oricum, din punct de vedere al responsabilității mele, eu mă ocup de latura sportivă. Aici mă pricep cel mai bine. Până la urmă, rezultatele vor arăta cât de pregătit sunt", a declarat "Moldo-but".

Foto - Gabriel Chirea