Cine e puștiul minune care se află în vizorul cluburilor de top din Europa. E cotat la 30 milioane de euro

Bayern Munchen a renunţat la Zirkzee şi l-au cedat în Serie A, la Bologna, în luna august a anului 2022. Zirkzee a petrecut şi o jumătate de sezon la Parma, alături de Dennis Man, în sezonul 2020/2021.

Bavarezii explorează posibilitatea de a-l readuce pe Joshua Zirkzee, în această vară. Atacantul olandez a fost cedat la Bologna în august 2022, iar clubul bavarez are o clauză de răscumpărare de 40 de milioane de euro.

???????????? Bologna gem Joshua Zirkzee has €40m release clause into current deal.

❗️ Bayern can get him for 50% of this fee as buy back clause negotiated when Zirkzee was sold to Bologna.

↪️ Bayern also have 50% sell-on clause in case Zirkzee joins another club.@MatteMoretto ???????? pic.twitter.com/6bEKHcw8y5