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Fotbaliștii de la FCSB au efectuat primele două antrenamente în cantonamentul din Olanda.

FCSB, antrenamente la intensitate maximă

Elevii lui Marius Baciu s-au pregătit la intensitate maximă seara trecută, după cum a notat clubul roș-albastru pe propria pagină de Facebook.

„Antrenamentul de seară al roș-albaștrilor s-a desfășurat la intensitate maximă!”, le-a transmis FCSB fanilor.

Anterior, în timpul zilei, jucătorii fostei campioane au efectuat primul antrenament în Olanda.

Programul roș-albaștrilor

Pentru FCSB urmează amicalul din Olanda împotriva formației Royale Union Saint-Gilloise, cea care l-a achiziționat pe Darius Olaru pentru 3.000.000 de euro. Partida este programată pe 5 iulie, de la 14:00.

FCSB va începe sezonul pe 18 iulie, de la ora 19:00, pe teren propriu împotriva echipei FC Argeș. Roș-albaștrii vor debuta și în cupele europene, în turul doi preliminar al Conference League, tot acasă, împotriva letonilor de la Auda (23.07.2026, 20:00).

Transferurile dorite de Gigi Becali

Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a oferit ultimele detalii despre planurile pe care le are pentru perioada de transferuri din vară. Becali a transmis că își dorește să își întărească echipa pentru sezonul următor cu un atacant și patru mijlocași.

Vârful ales ar putea fi chiar Denis Drăguș, fotbalist despre care Becali a recunoscut în repetate rânduri că reprezintă prioritatea sa în mercato de vară.

„(n.r. - Mai sunt transferuri?) Un atacant și patru mijlocași. O să îmi trimită mâine sau poimâine, o să găsim o modalitate să îmi trimită pe tabletă să văd eu mijlocașul.

Eu i-am spus neapărat: atacant poate vine Drăguș, dar mijlocaș vreau neapărat!”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție la televiziunea Digi Sport.

Bursa transferurilor de la FCSB

Până acum, FCSB l-a transferat doar pe fundașul dreapta Ronny Labonne (28 de ani) de la SM Caen pentru 100.000 de euro.