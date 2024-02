Giuleștenii au primit vizita gălățenilor sâmbătă seară, în etapa cu numărul #24 din primul eșalon al României. La capătul celor 90 de minute, Rapid a înregistrat toate cele trei puncte.

Cristiano Bergodi a tras o concluzie după Rapid - Oțelul: ”Minusuri? Poate aici”

Cristiano Bergodi a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a subliniat faptul că poate în ultimul sfert de oră jucătorii săi s-au retras și nu au mai avansat spre poarta adversă, fapt pentru care au și încasat gol.

De asemenea, tehnicianul giuleștenilor a spus câteva cuvinte și despre partida cu CFR Cluj din următoarea etapă, remarcând cele două victorii consecutive ale ardelenilor cu Adrian Mutu pe banca tehnică.

”Am câștigat al treilea meci la rând și asta ne dă un moral bun. Am făcut o primă repriză bună, zic eu. Acolo în față am făcut presiune. E bine că au înscris Rrahmani și Burmaz. Am jucat cu doi atacanți și a fost ceva pozitiv pentru echipă.

E o victorie meritată și îi felicit pe băieți. Lucrăm și nu e ușor. Minusuri? Poate în ultimul sfert de oră. Am și încasat atunci gol. Atunci ne-am retras puțin. Oțelul e o echipă bună și a încercat până la sfârșit să obțină ceva.

Echipa s-a descurcat bine. Sunt 24 de meciuri pentru noi. Ei nu au pierdut în deplasare, am reușit noi să-i învingem. E meritul băieților. Avem un lot valoros și mare.

(n.r. despre CFR - Rapid, din următoarea etapă) A venit Adi și a câștigat două meciuri la rând. E un lucru important pentru a porni bine. Și ei se gândesc la lupta pentru titlu. S-a micșorat distanța față de FCSB”, a spus Cristiano Bergodi după meci.

Echipele de start

Rapid București: Aioani - Onea, Săpunaru, Iacob, Borza - Djokovic, Albu, Papeau - Burmaz, Rrahmani, Krasniqi

Rezerve: Drăghia, Cristea, Bădescu, Oaidă, Cîrjan, Funsho, Hasani, Petrila, El Sawy, Ioniță

Absenți: Emmers, Kait (accidentați)

Antrenor: Cristiano Bergodi

Oțelul Galați: Stoian - Zhelev, Cisse, Lovric, Gomes Silva - Lameira - Maciel, Teles, Cisotti, Tănasă - Rusevic

Rezerve: Yabre, Gitan, Rus, Ghiocel, Adăscăliței, Jardan, Al. Pop, G. Cârjan, Bordun, Mocanu, E. Pap, Zivulic

Absenți: Dur-Bozoancă, Neagu (accidentați), Bodișteanu (suspendat)

Antrenor: Dorinel Munteanu

Rapid București - Oțelul Galați 2-1

Albion Rrahmani a deschis scorul în minutul opt. Tot în prima parte, giuleștenii au marcat și al doilea gol, grație reușitei lui Borisav Burmaz din minutul 45+2.

În partea secundă, Juri Cisotti a micșorat diferența în minutul 87, dar prea târziu ca gălățenii să mai poată modifica tabela de marcaj. Partida s-a terminat, astfel, 2-1 în favoarea rapidiștilor.