Croitoru, INGROZIT dupa victoria la limita cu Arges! "Din pacate, strainii care au venit s-au facut romani!" Atac dezlantuit asupra jucatorilor: "Mergem degeaba in Kazakhstan cu atitudinea asta"

Botosani s-a impus cu 3-2 in deplasare la FC Arges, in runda 1 din noul sezon al Ligii 1.

Botosani a inceput foarte bine partida si au condus cu 3-0. Marius Croitoru a ramas uluit de atitudinea jucatorilor sai in ultimele 20 de minute, cand echipa a fost la un pas sa produca o surpriza neplacuta. Arges a redus din diferenta si a fost la un singur gol distanta de a le fura 2 puncte moldovenilor.

Croitoru isi asuma lipsa de atitudine a jucatorilor si trage un semnal de alarma inainte de duelul din Europa League:

"Este inexplicabil, cred ca este vina mea ca nu am stiut sa ii fac sa inteleaga ca fotbalul se joaca pana in minutul 90. Trebuie sa fii responsabil si profesionist indiferent de adversar. Imi asum acest lucru, este numai vina mea. Cred ca nu am fost destul de explicit la pauza si imi asum asta.

Realitatea asta arata, din pacate imi e greu sa vorbesc. De la 3-0 se poate intampla asa ceva, poti intra intr-o degringolada totala. Sunt foarte suparat, sunt chiar trist pentru aceasta seara care a inceput destul de bine. Este o lectie pentru mine in primul rand si in al doilea rand ar trebui sa invete si jucatorii ceva. Daca din spusele mele nu au invatat, poate din realitate ar trebui sa invete. Realitatea a aratat ca nu e ce gandesc ei.

Din punctul meu de vedere, diferenta de valoare este certa. Pe mine m-a deranjat lipsa de atitudine. Inainte de schimbarile pe care le-am facut am aratat ca o echipa buna a campionatului, scor 3-0, dar din pacate si strainii care au venit s-au facut romani. Inca preluam din acea mentalitate in care este de ajuns doar 3-0. Am vazut la televizor echipe mari care nu se opresc nici la 5-6 la 0.

Cu cat stai mai mult pe langa romani, mai fura din mentalitate", a spus Marius Croitoru la Digi Sport.

Marius Croitoru: "Daca mergem asa in Kazakhstan, facem deplasarea degeaba!"

Botosani o va intalni pe Ordabasy in turul 1 preliminar din Europa League. Duelul va avea loc in Kazakhstan, joi, 27 august.

"Este o echipa buna, sa ai forta sa platesti 40-50 de mii pe luna la jucatori. Sunt salarii foarte mari, campionatul este foarte puternic. Au avut in fiecare an echipe in Europa si spune multe despre forta lor. Daca ne prezentam ca in ultimele 20 de minte, probabil ne deplasam degeaba.

Ei trebuie sa inteleaga ca daca nu esti serios si nu tratezi adversaru cu respect asta primesti. Toata aceasta gandire pozitiva se poate transforma intr-un cosmar. Intervine o stare de neincredere si se poate destrama totul. De asta le-am cerut mereu sa fie seriosi. Niciodata nu am cerut jucatorilor sa isi ia adversarul la misto. Ceea ce au facut ei azi este vina mea, pentru ca nu am stiut sa ii capacitez. Nu vreau sa mai aduc in discutie aceste 20 de minute, pentru ca nu vreau sa imi aduc aminte de ele", a mai spus Marius Croitoru.