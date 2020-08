Premiera MONDIALA! Festivalul PENIBILULUI in Liga 1: ambii antrenori au facut schimbare dupa 30 de secunde in Gaz Metan-FC Arges! Ce s-a intamplat inaintea meciului

Gaz Metan - FC Arges a inceput cu un moment jenant!

Dusan Ujrin si Ionut Badea au facut schimbare dupa 30 de secunde! Cate un fotbalist U21 a fost inlocuit de fiecare dintre cei doi antrenori! Dogaru de la Gaz Metan i-a lasat locul lui Chamed, in timp ce Cozma i-a lasat locul in teren lui Honciu!



Schimbarile au fost pregatite inca dinainte de startul meciului! La primul fluier al partidei, arbitrul de rezerva era deja cu tabela electronica in mana, alaturi de Chamed si Honciu!