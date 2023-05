Cristi Balaj îl face praf pe Kyros Vassaras

Cristi Balaj, fost arbitru de top, e acum președinte la CFR Cluj, echipa aflată mereu în lupta pentru titlu. Sezonul acesta formația pregătită de Dan Petrescu a pierdut ritmul pe final de campionat, iar Farul pare favorită să ia aurul în Superliga.

Indignat de felul în care șeful CCA, Kyros Vassaras, a interpretat o fază din meciul Rapid - CFR Cluj 3-1, oficialul trupei din Gruia a porrnit un atac dur la adresa grecului în vârstă de 59 de ani.

Balaj: "”Există anumite lucruri pe care Kyros le denaturează"

”Există anumite lucruri pe care Kyros le denaturează. Nu se sancţionează jucarea mingii cu mâna în mod voit atunci când se schimbă direcţia mingii. În situaţia în care Krasniqi a şutat către poartă, Junior Morais îşi depărtează mâna de corp pentru a mări suprafaţa. El nu duce mâna doar lateral, o duce şi uşor spate. Era extrem de greu ca prin acea distanţă să încapă o minge de fotbal, se vede cum palma lui Morais, din tăria şutului, se duce în spate.

În această situaţia, nici nu contează dacă mingea e atinsă cu palma sau cu o unghie. Mi-e greu să cred că telespectatorii nu văd cum palma se duce în spate când mingea trece prin mingea lui. Există o singură decizie: lovitură de pedeapsă şi cartonaş galben, pentru că mingea se duce spre direcţia porţii, dar mai era portarul în spate, de aia nu e roşu, altfel ar fi fost.

Să vii să denaturezi adevărul, să induci în eroare, să foloseşti temeni de genul <<nu s-a schimbat traictoria>>, unde scrie asta în regulament, că trebuie să se schimbe traictoria mingii? Trebuie să vezi dacă mâna are o mişcare anormală în momentul în care mingea trece pe lângă ea. Dacă era o minge de tenis, încăpea prin acea zonă, dar una de fotbal, nu.

Balaj: "E rușinos că avem o asemenea analiză"

Este ruşinos că avem o asemenea analiză. Să vii să îmi spui că nu avem pixeli, de ce pixeli avem nevoie? Se vede şi în telefon cum se duce palma în spate. E ruşinos şi e imoral să vii, să păcăleşti şi să vorbeşti de pixeli. De ce pixeli ai nevoie? Ce super slow motion ai nevoie? E amatorism, ori o sfidare, ori amatorism.

Nu se aştepta să fim aşa de inteligenţi, probabil. Orice e dubios sau ambiguu, decizia se ia împotriva CFR-ului”, a declarat Cristi Balaj, potrivit Orange Sport.

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român Ion Crăciunescu a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu, la Realitatea TV.