Creșterea masivă a cazurilor de coronavirus face prima victimă în Liga 1! Decizia fermă luată de club

Cornel Șfaițer, președintele lui Sepsi, a anunțat că oficialii clubului pe care îl reprezintă au luat decizia ca stadionul din Sfântu Gheorghe să fie inaugurat abia la primăvară, chiar dacă arena este finalizată.

Oficialii lui Sepsi OSK au luat această decizie ca măsură de prevenție în contextul în care numărul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut îngrijorător în România în ultimele zile.

„Am discutat acum cu domnul Dioszegi și s-a luat decizia amânării. Ne pare foarte rău, dar nu avem ce face. Asta este! Stadionul este gata, dar va fi inaugurat abia la primăvară”a spus Cornel Șfaițer, președintele lui Sepsi, pentru fanatik.ro.

Astăzi, pe teritoriul României s-au înregistrat un număr de 11.431 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 sunt internate în unităţile sanitare de profil, dintre care 306 copii, a anunţat Grupul de Comunicare Strategică.

Stadionul din Sf. Gheorghe a costat 25 de milioane de euro

„Ne-am uitat la mai multe stadioane, nu numai din Ungaria, ci și din alte țări, și consider că 25 de milioane de euro nu e o sumă uriașă pentru un stadion de nivelul nostru. Alte stadioane, care au aceeași capacitate, au costat și 35-40 de milioane de euro. În Europa de Est, suntem primii cu instalație de nocturnă de generația a treia.

Eu aș fi fost bucuros să avem 10.000 de locuri, dar 8.500 e arhisuficient pentru un club ca al nostru și aș fi foarte bucuros să avem stadionul plin în mai multe meciuri, nu doar în derby-uri.

Investiția lor ne obligă să ne ridicăm. Acum, suntem pe locul 4, consider că deja am atins un nivel destul de ridicat. Ne știm și noi limitele, partea financiară. Pentru noi e un loc meritat și cred că am atins vârful. Nu spun că n-aș vrea mai mult, dar trebuie să fim realiști”, a spus Dioszegi.

• 8.400 de locuri va avea stadionul din Sf. Gheorghe