"Man, INVIZIBIL o repriza. Mihaila? Poate a jucat o minge buna!" Stelele de la Parma Romena, evaluate imediat dupa meci! Man, cea mai mica nota! Cat au luat jucatorii romani

Dupa ce s-au remarcat cu Roma, Man si Mihaila n-au mai stralucit si contra Genoai!

Parma a avut 1-0 dupa golul superb marcat de Pelle in minutul 16, dar Genoa a reusit sa intoarca rezultatul in partea secunda si s-a impus cu 2-1.

Numai Dennis Man a fost titular in echipa lui D'Aversa. Mihaila a intrat in partea secunda, in locul lui Karamoh. Man a avut doua ratari, intre care una mare de tot in minutul 10, and a tras slab din careu dupa ce si-a facut excelent o minge dupa ce a depasit un adversar.

ParmaLive, site-ul local care i-a evidentiat pe Man si Mihaila dupa jocul cu Roma, in care au fost decisivi, n-a mai aruncat cu note bune dupa fotbalistii romani vineri seara.

Man a primit doar 5,5, nota cea mai mica de la Parma alaturi de Osorio, Kurtic si Conti: "Se izoleaza adesea pe partea dreapta, dar cand gaseste duelul 1 contra 1 este greu de oprit. A cazut dramatic in repriza secunda, a fost vazut doar o data in toata partea a doua".

Mihaila, apreciat pentru efortul sau, a primit 6,5: "Mingi care au putut fi jucate azi: poate una. Alearga mult si se sacrifica, dar spatiile au fost putine si a avut probleme sa se faca vazut!"

Man si Mihaila ajung maine in cantonamentul Romaniei pentru meciurile cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie) din preliminariile Mondialului. Toate partidele nationalei sunt liga la PRO TV si pe www.sport.ro.

Rezumatul meciului Parma - Genoa: