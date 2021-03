"Am avut 9 ocazii senzationale, dar nu am reusit sa castigam!" Ce a spus antrenorul Parmei dupa infrangerea cu Genoa in care Mihaila a jucat doar 25 de minute

Parma a fost invinsa cu 1-2 pe teren propriu de Genoa si nu scapa de pericolul retrogradarii.

Daca Dennis Man a fost titular si a jucat tot meciul, Valentin Mihaila a ramas pe banca de rezerve pana in minutul 64. Decizia antrenorului a surprins pe toata lumea, tinand cont de faptul ca fostul jucator al Universitatii Craiova a inscris in doua partide consecutive.

Dupa meci, Roberto D'Aversa a explicat ce s-a intamplat si de ce Parma a fost invinsa desi a condus cu 1-0 la pauza.

"Cred ca ne-am descurcat bine si in partea secunda, nu numai in prima. Genoa a inscris doua goluri din 3 suturi, noi am inscris o data din 9 ocazii senzationale. Genoa a luat cele 3 puncte cu doua suturi pe poarta.

Degeaba analizam meciul dupa cifre, rezultatul final conteaza. Am avut multe ocazii din careu, Perin a fost cel mai bun om de pe teren. Nu am nicio satisfactie ca am jucat asa de bine, dar am pierdut. Am primit goluri prea usor, puteam sa ne descurcam mai bine in aparare. Genoa ne-a fost superioara din punctul asta de vedere: noi am avut ocazii, dar nu le-am materializat.

Regretul e ca ne-am creat 9 ocazii mari, dar nu am reusit sa castigam. Trebuie sa luam meciurile pe rand, acum urmeaza o partida importanta, cu Benevento, dar, asa cum am mai spus-o, nu e o finala. Mai sunt multe meciuri de jucate, lucrurile se pot schimba la retrogradare in urmatoarele saptamani.



Trebuie sa intelegem ca atunci cand jucam bine si meritam victoria, trebuie sa o si obtinem, sa nu mai facem greseli. In fotbal nu exista ghinion. Daca tu ai 9 ocazii si dai un gol, iar adversarii dau doua goluri din 3 ocazii, exista o explicatie", a declarat D'Aversa, potrivit site-ului tuttomercatoweb.com.

Dupa 28 de etape disputate in Serie A, Parma este pe locul 19, penultimul al clasamentului, cu 19 puncte.