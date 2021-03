"Poate eu sunt ghinionul aici si e mai bine sa plec!" INCA o schimbare de antrenor in Liga 1?! Declaratii de ultima ora

Hermannstadt a pierdut cu 1-0 la Voluntari si ramane la 4 puncte de locul de baraj ocupat de Dinamo.

Suparat dupa infrangere, Liviu Ciobotariu a anuntat ca e gata sa-si dea demisia de la Sibiu. Antrneorul venit in locul lui Ruben Albes a castigat un singur joc pe banca lui Hermannstadt, 1-0 in fata liderului FCSB, pe 14 februarie.

"Am dominat jocul cu Voluntari, am avut o posesie foarte buna, ne-am creat foarte multe situatii. Adversarul nostru a avut un sut pe poarta si am primit gol. E trist, deranjant sa conduci jocul asa si sa nu pleci cu macar un punct de la Voluntari. A fost ghinion pentru noi, am avut situatie de singur cu portarul, situatie de singur cu poarta goala si am dat pe langa.

Se intampla ceva si lucrurile nu sunt in regula. Am facut partide bune, dar n-am luat puncte, exista o problema. O sa vedem pe viitor ce se va intampla. Ma gandesc sa renunt pentru ca sunt anumite lucruri care nu sunt in regula si eu nu pot sa continui in maniera asta. Avem ocazii de gol, poate eu sunt ghinionul la echipa si nu pot sa periclitez un club.

Poate e mai bine sa vina altcineva. O sa ma gandesc in seara asta, o sa am o discutie cu conducerea. Nu inaintam, avem situatii, jucam bine, la jocul pe care-l prestam nu meritam sa retrogradam, dar nu luam puncte si atunci e o problema. Ma decid in seara asta", a spus Ciobotariu dupa meciul de vineri, decis de reusita lui Ion Gheorghe din minutul 50.