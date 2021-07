Cornel Dinu, discurs dur la adresa lui Iuliu Mureșan: "Aducem unul care a dus echipa în insolvență?"

Dinamo l-a adus pe Iuliu Mureșan, în speranța ca acesta va salva echipa de la faliment.

Cornel Dinu, unul dintre cei mai vocali suporteri ai lui Dinamo, este dezamăgit de numirea lui Iuliu Mureșan în funcția de administrator special al lui Dinamo. Acesta consideră că, pentru club, această mutare nu este deloc inspirată.

"De un an şi jumătate vorbesc în deşart. Ce am spus eu s-a adeverit. Ce s-a întâmplat cu spaniolii, ce lovitură de bani au pus la cale cu Melero Marin ălă şi cu colaboratorii români pe care i-a mai avut. Am dat şi nişte soluţii cum vedeam eu. Insolvenţa e destul de periculoasă. Le urez succes.

A salvat clubul? Încearcă să-l salveze. Domne’, mă gândeam şi eu că e o întoarcere nefastă la istorie. UTC-iştii de ieri sunt milionarii de azi. S-au consolidat din toate punctele de vedre. Dacă pe timpul ăla era, luptăm, muncim, ţara să o apărăm, acum luptăm, muncim, ţara să o furăm.

Nu mă mai surprinde nimic la ce se întâmplă. Grupul de la Cluj are o rezonanţă în România, au o coeziune între ei. Este adus să salveze clubul de la o insolvenţă foarte grea, dar ca să aduci de la Cluj la Dinamo pe unul care a sfidat întotdeauna Dinamo? Mă refer la Iuliu Mureşan, care spunea cineva, cât au fost banii lui Paszkany, totul a mers bine. Aducem unul care a dus echipa în insolvenţă? A scos-o avocatul. Ieşirile din insolvenţă sunt îndoielnice", a declarat Cornel Dinu, potrivit Realitatea Sportivă.