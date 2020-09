Contra, pregatit sa schimbe Dinamo din temelii! Reactia lui Cornel Dinu dupa ultimele transferuri din Stefan cel Mare

Cornel Dinu a avut declaratii de lauda pentru Dinamo asta dupa ce in urma cu putin timp, i-a criticat pe oamenii din conducerea clubului.

Daca la preluarea clubului de catre spanioli, Cornel Dinu era sceptic cu privire la viitorul lui Dinamo, fostul mare jucator a revenit la sentimente mai bune. In cadrul unei emisiune de la Telekom Sport, Dinu a declarat ca investitiile spaniolilor sunt vizibile si ca e clar faptul ca se doreste performanta:"Ceea ce constatam este ca spaniolii au investit. Cunosc ce inseamna fotbalul spaniol, dar convingerea mea este ca e vorba si de o ambitie si de un rationament de performanta".

Cornel Dinu a vorbit si despre Cosmin Contra, pe care il vede foarte motivat sa aduca din nou Dinamo la un nivel foarte inalt. Legenda lui Dinamo crede ca antrenorul Cosmin Contra poate crea la Dinamo o generatie noua, la fel cum a facut el in sezonul 1996-1999.

"Eu am incredere in Cosmin Contra...a adus acesti jucatori ca sa ridice valoarea de joc. El a trait in perioada 1996-1999 o perioada in care am crescut jucatori tineri si apoi am adus 3-4 plombe, jucatori experimentati ca Lupescu, Preda, Vladoiu. Cred ca vor reusi sa ridice Dinamo ca prestatie si puncte in clasament, combinata cu producerea de jucatori, pentru ca asta ii intereseaza pe spanioli. Semnele sunt incurajatoare", a declarat Cornel Dinu pentru Telekom Sport.

Despre executia lui Borja Valle, Dinu spune ca nu a fost o executie intamplatoare si 'aplauda' executia mijlocasului.

"Executia e gandita. A ridicat capul si a dat acolo unde a vrut! Stia, dar s-a uitat intr-o fractiune de secunda unde se afla Pap, apoi o precizie deosebita in executie", a declarat Cornel Dinu pentru Telekom Sport.

VIDEO cu golul marcat de Borja Valle:

26 minutes into his debut, Borja Valle ???????? (ex-Depor) scored from inside his own half to level the game for Dinamo against Botosani! What a way to make his introduction into Romanian football! #Liga1????????pic.twitter.com/qM12nBmku1 — Alecs Stam (@AlecsStam) September 11, 2020