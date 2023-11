Constantin Anghelache, alias "Eftimie Gelu", îi face praf pe dinamoviști: "Rudimentari" 

Anghelache, fost oficial la Dinamo în perioada în care echipa era condusă de Ionuț Negoiță, a comentat evoluția echipei lui Ovidiu Burcă la Oradea, scor 1-2 cu UTA, și spune că unii fotbaliști ai grupării roș-albe sunt deficitari la capitolul tehnic.

Anghelache îi numește "rudimentari" și vorbește și despre viitorul lui Ovidiu Burcă. În cursul acestei zile la Dinamo va avea loc o ședință în care factorii decidenți ai formației din Ștefan cel Mare încearcă să găsească soluții pentru redresarea echipei.

Constantin Anghelache: "Am impresia că sunt încă sub imperiul unui stres extraordinar"

„Jocul arată mai bine și ar trebui să vedem niște lucruri care au devenit certe. Unii jucători par rudimentari. Muncesc, aleargă, depun efort, dar în anumite faze greșesc, cum a fost cu Bena la faza golului egalizator, când a atacat absolut greșit mingea, n-a mai fost ofsaid, absolut nimic.

Apoi 11 metri, acolo nu sunt convins că a fost, dar dacă l-a dat, asta este. Iată un alt ghinion, pentru că nu au avut luciditate în fața porții și am impresia că sunt încă sub imperiul unui stres extraordinar. Sunt jucători – Ghezali, de exemplu – care refuză să-și asume răspunderea, mai bine pasează. Din acest punct de vedere, Dinamo a pierdut împotriva situației din teren, împotriva jocului pe care l-a prestat, dar e unul dintre cele mai bune jocuri pe care l-a făcut în ultimele patru partide.

Burcă rămâne la Dinamo, nu-l dă nimeni afară, pentru că nu a fost vina lui în seara asta (n.r.: luni seara). El a pregătit echipa, a avut câteva momente în care a jucat mai circumspect, dar în rest a controlat jocul și numai imprecizia atacanților a fost de vină. Politic a avut de trei ori ocazia să marcheze. A marcat un gol frumos, dar pe celelalte le-a pierdut. Nu este motiv să fie dat afară Burcă sau să plece el. A și spus că nu are obiceiul să plece, dar dacă i se va cere, o va face.

Cred că echipa este unită în jurul lui, pentru că altfel nu-mi explic devotamentul cu care a jucat, ambiția, marcajul pe care l-au făcut. Să-l mai lăsăm, mai are două partide îngrozitoare, la Craiova și cu FCSB. Pe cea cu FCSB n-o consider așa de grea, pentru că se va juca pe Arena Națională și Dinamo va avea avantajul deosebit să aibă măcar 20.000 de suporteri de partea lor. Așa cred că se va întâmpla”, a declarat Constantin Anghelache, potrivit Playsport.

Constantin Anghelache, fost oficial la Dinamo și fost ofițer al Securității

Anghelache s-a născut pe 13 februarie 1946, la Drajna de Jos, jud. Prahova. A făcut Facultatea de Cibernetică Economică, la ASE Bucuresti, și Facultatea de Drept, potrivit Hotnews. În perioada septembrie 1973-iulie 1975, a urmat Cursul Direcției de Informații Externe a Securitătii comuniste și a absolvit un curs de limbă engleza.

Constantin Anghelache a fost primit în Partidul Comunist Român în 30 noiembrie 1967, la vârsta de 21 de ani.

La 1 martie 1973, "a fost chemat în activitate pentru UM 0626 Bucuresti", potrivit datelor obținute de cercetătorii CNSAS din documentele Serviciului de Informații Externe, mai scrie Hotnews. După absolivrea cursului DIE, Anghelache a revenit la unitate, fiind încadrat ca ofițer II (1 august 1975), ofițer I (1 ianuarie 1977), ofițer principal (1 ianuarie 1983) si ofițer specialist (16 august 1984).

În perioada 24 decembrie 1977-24 iulie 1983, Constantin Anghelache, alias "Eftimie Gelu", a lucrat în exterior, la Londra, sub acoperirea de secretar II al Ministerului roman de Externe, mai releva datele stranse de cercetători.

