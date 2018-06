Coltescu, FACUT PRAF dupa ce l-a trimis pe Mutu la baraj: "Credeti ca facut-o neinteresat? E un CRIMIMAL, e trimis acolo unde trebuie!"

Juventus Bucuresti 2-2 FC Voluntari si Chiajna 0-1 ACS Poli. Voluntariul s-a salveaza in-extremis, dar va juca baraj impotriva Chindiei Targoviste.

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Sebastian Coltescu, arbitrul care a acordat un penalty controversat in final meciului Juventus - Voluntari, lovitura de la 11 metri care a trimis echipa lui Mutu la baraj, a fost criticat in termeni extremi de duri de Adrian Porumboiu.



"Coltescu nu merita nicio nota. El nu are ce cauta in fotbal. Cum sa dai penalty la aceasta faza? Este foarte bine pozitionat si a vazut bine faza. Daca erai orb, ziceam ca ai circumstante. Dar e rau intentionat. Mereu face asta, decide el partide. E si cumatru sau ruda cu Deaconu (n.red. Alexandru Deaconu, vicepresedintele CCA). E criminal, nu arbitru. Cum sa dai penalty? Coltescu a executat cand a venit momentul. E o faza simpla. Mingea il loveste in spate. E rea intentie cat muntele Himalaya. Credeti ca a facut-o neinteresat? El nu are ce cauta in fotbal. Nu poti da penalty. El este un arbitru de serviciu. E trimis acolo unde trebuie. Are fata de criminal. E criminal in arbitraj, nu zic ca a omorat pe cineva", a declarat Adrian Porumboiu pentru DigiSport.