Opinie / Cum am trait si retrogradarea asta. De la Coltescu la Mutu

In Liga 1, echipele retrogradatele par ca nu sunt decise de fotbalul practicat, ci de "bagabonteala".



Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

1. Contescu, buturuga care tot rastoarna carul

ACS Poli Timisoara este a doua echipa retrogradata direct in Liga a 2-a, desi a castigat meciul cu Concordia Chiajna, 1-0, iar FC Voluntari a scapat de retrogradare pentru moment, dupa 2-2 cu Juventus, si va juca barajul cu Chindia Targoviste. FC Voluntari a egalat in extremis, dupa un penalty inexistent acordat de centralul Sebastian Coltescu, in minutul 88 al partidei, dupa o centrare a lui Cernat, care l-a lovit pe fundasul Bogdan Robert in coaste. Contescu, care se afla literalmente la 5 metri de faza, a aratat fara regrete punctul cu var, salvand o echipa si retrogradand-o pe alta. In conditiile in care arbitrajele contestate si deciziile dubioase se tin de Contescu precum camatarul de datornic, dar "fluierasul" nu numai ca nu e sanctionat, dar a fost promovat pe lista FIFA si este trimis in city break-uri pentru meciurile internationale in brigada lui Ovidiu Hategan, devine greu de inteles logica dupa care se ghideaza si directia in care se indreapta arbitrajul romanesc, abia scapat de zdranganitul de catuse. Asa ajung, Doamne fereste!, microbistii sa acuze ca echipele care castiga trofee, merg in cupele europene si retrogradeaza sunt stabilite la vreun sprit sau gratar, ca pe vremea Cooperativei...



2. La omul sarac nici punctele nu trag

Juventus a aratat ca echipele care joaca ceva fotbal, dar nu pot evolua pe propriul stadion in Liga 1 si nu dispun de o minima "sofisticare" (stiti voi de care...) la nivel managerial se duc invartindu-se spre liga secunda. In acest sezon, a fost clar ca echipa din Colentina nu a fost cea mai slaba din Liga 1 din punct de vedere sportiv, chiar a avut un stil de joc pozitiv si a facut cateva meciuri foarte bune. Dar a fost condamnata la retrogradare de faptul ca au existat tensiuni la nivelul bancii tehnice, pana la numirea lui Marius Baciu, ca lotul care a reusit promovarea a fost in mare acelasi care a jucat si in Liga 1, pentru ca patronatul nu a dorit sa se intinda mai mult decat ii e plapuma din punct de vedere al salariilor, dar si pentru ca nu a avut niciun prieten in prima liga, trebuind sa lupte la baioneta pentru fiecare gol marcat si pentru fiecare punct acumulat. Faptul ca Juventus are cu doar 10 puncte mai putin decat FC Voluntari, ocupanta locului de baraj, si cu 13 mai putin decat Chiajna, prima echipa scapata de retrogradare, nu e un dezastru pentru o echipa care paraseste Liga 1 la doar un an dupa promovare, dar pare sa fi ramas cu sufletul curat. In mod normal, daca ramane cu acelasi lot, bucurestenii pot spera sa se intoarca in Liga 1 in cel mai scurt timp, dar faptul ca nu se stie daca vor mai putea juca pe stadionul din Colentina, care a fost retrocedat unui mostenitor misterios, ca vor trebui sa isi schimbe denumirea, dupa ce au fost somati de Juventus Torino sa renunte la numele si sigla actuale, ca exista zvonurile ca se pot muta in alt oras si ca in sezonul viitor va fi bataie mare pe locurile promovabile din esalonul secund, ma face sa fiu rezervat.



3. Retrogradare cum laude

Timisoara a castigat la Chiajna, chiar daca a venit la meciul decisiv cu o echipa decimata. In saptamana premergatoare partidei, Ciucur, Tiganasu si Vasvari au devenit liberi in urma deciziei Camerei Nationale de Solutionare a Litigiilor din cadrul FRF, Straut, Harut (s-a lovit intr-adevar la cap in meciul cu Sepsi) si Popovici s-au declarat "accidentati", iar atacantul Mihai Roman, care in acest sezon a marcat 1 gol in 30 de meciuri (in tricoul Craiovei si Timisoarei), a declinat participarea la obositoarea si importanta deplasare pentru ca a mers la un... botez. Fotbalistii timisoreni, multi dintrei ei fiind artizanii parcursului senzational din sezonul trecut, au acuzat acum datoriile clubului catre ei, dar multi au ramas datori in privinta cantitatii de fotbal livrat de-a lungul stagiunii. Retrogradarea este cu atat mai neclara, cu cat existau pretentii de play-off la inceputul sezonului, iar prima parte nu a anuntat ce avea sa urmeze. Dincolo de faptul ca e greu pentru jucatori si antrenori sa lucreze pe promisiuni (s-a spus ca primele sunt neplatite de 11 luni si salariile de 5 luni), poate ca modul in care fotbalistii s-au comportat la acest meci spune multe si despre ei. Unii au venit si si-au facut treaba pana la capat, altii au preferat sa lase echipa in cel mai important moment al sezonului, desi puteau sa plece de la echipa cu luni in urma, daca lipsa banilor era insuportabila. In urma acestei retrogradari, clubul care are marca "Poli Timisoara", dar nu mai are suporterii, ramane doar cu constanta lui Melinte, sprinturile lunganului Seroni, vivacitatea lui Harut si Artean, driblingurile lui Birnoi si reintroducerea in circuit a lui Rat, veteranul care are 37 de ani, dar mai spera la echipa nationala, din moment ce inca da mai multe centrari bune intr-un meci decat alti fundasi laterali din Liga 1 intr-un campionat. Insa, situatia viitoare a clubului nu este la fel de roz ca echipamentul de rezerva din acest sezon.



4. Batin, mai mult nasic decat golgheter

George Tucudean si Harlem Gnohere vor imparti titlul de golgheter al acestei editii de Liga 1, fiecare marcand 15 goluri. Paul Batin, singurul care mai avea sanse macar teoretice sa ii egaleze sau sa ii depaseasca, a preferat, conform datelor aparute in presa, sa se invoiasca pentru a fi nas la o nunta! Atacantul Concordiei Chiajna avea inaintea ultimei etape 13 goluri, dar a preferat sa nu mai forteze pentru a castiga titlul de golgheter si a lipsit din lotul ilfovenilor la ultimul meci din play-out-ul Ligii 1, in care s-au desfasurat meciurile decisive pentru desemnarea celei de-a doua echipe care retrogradeaza direct (Chiajna - Timisoara / Juventus - Voluntari). Batin a ales sa-si bage picioarele in ea de meserie si sa ingroase randurile fotbalistilor, care cred ca au numai drepturi si putine (spre deloc) obligatii. Sau, cum zice reclama, numai freze si mingi au in cap, dar mai putin mingi. In mod normal, chiar daca Chiajna era salvata matematic de la retrogradare, iar Batin (sa presupunem) era accidentat, tot trebuia sa fie prezent in tribuna pentru a arata ca mai este interesat si de altceva in afara de bancomat si carduri. Daca de la fotbalisti nu se mai cere prea mult, este incredibil ca clubul din Chiajna si antrenorul Ionut Badea, secund al nationalei Romaniei intre 2014 si 2017, i-au permis acestuia sa-si inceapa vacanta mai devreme, intr-un moment in care Concordia trebuia sa joace serios meciul cu Timisoara pentru a-si apara onoarea, iar atacantul trebuia sa demonstreze ca macar incearca, daca nu poate. Acesta este unul dintre episoadele care arata clar de ce fotbalistii romani nu mai pot sa se impuna nici macar la echipe modeste din campionate mediocre ale Europei, dar si de ce respectul aratat fanilor este o virtute de mult uitata.



5. Mutu, injuratu’ si retrogradatu’?

Adrian Mutu a devenit antrenorul lui FC Voluntari la jumatatea lunii aprilie, cand l-a inlocuit pe Claudiu Niculescu, dupa infrangere 2-4 cu Dinamo. De atunci, Mutu a contabilizat 2 victorii, 3 egaluri si 4 infrangeri. Insa, pe langa rezultate, evolutiile echipei au fost mai modeste chiar decat cu Niculescu pe banca, care totusi a adus Cupa si Supercupa Romaniei in sezonul trecut si a lasat echipa pe locul al treilea din play-out. Pe langa faptul ca nu are inca licenta PRO UEFA si nu ar trebui sa stea pe banca in calitate de antrenor principal (in acte, Victor Naicu este cel considerat antrenorul ilfovenilor), Mutu pare ca s-a grabit cand a parasit postul caldut din cadrul FRF pentru a se apuca de antrenorat, iar ilfovenii au parut si ei cu mintea tulburata de fumul gratarelor cand au decis numirea acestuia. In precedentul mandat neoficial de antrenor principal, cel de la ASA Tg. Mures, Mutu si ceilalti veterani din lot i-au terorizat pe Grigoras, Fekete si Ciorceri si si-au asumat rolul de antrenori ai echipei, dar muresenii au terminat pe ultimul loc in play-off, la 26 de puncte de campioana Astra, la finalul unui sezon presarat cu multe scandaluri si prea putin fotbal. La meciul din ultima etapa, spectatorii i-au strigat "Demisia!" lui Mutu, care a pus furia fanilor pe seama tensiunii meciului, iar oficialii lui FC Voluntari probabil ca incep sa constientizeze ca expresia cu mutu' si pamantul nu se aplica in fotbal. In mod normal, echipa de pe locul 12 din Liga 1, care joaca barajul cu locul 3 din Liga a 2-a, este considerata mare favorita pentru ramanerea in prima divizie, dar acum, cu Mutu pe banca, e posibil orice. Sa nu-l fi ajuns si pe "Briliant" blestemele lui Ravanelli, Mihajlovic, Dupont sau Grigoras...