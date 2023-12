Claudiu Niculescu a explicat de ce a refuzat-o pe Dinamo: ”Nu e niciun secret”

Imediat după ce a rămas fără antrenor, Dinamo a contactat mai mulți tehnicieni, printre care și Claudiu Niculescu (47 de ani).

Fostul idol al tribunelor din ”Ștefan cel Mare” o antrenează în prezent pe CSC 1599 Șelimbăr, liderul fără drept de promovare din Liga 2.

Antrenorul își dorește să rămână în continuare la gruparea sibiană și a explicat de ce nu a fost o interesat de o revenire la clubul său de suflet.

Claudiu Niculescu a explicat de ce a refuzat-o pe Dinamo

„Am avut în toamna asta discuții cu o echipă din Liga 1. Dar am refuzat, am zis că nu e momentul. Le-am mulțumit conducătorilor că s-au gândit la mine. Sunt un om parolist. Nu mai e niciun secret. Dinamo a discutat o serie de antrenori. Am fost sunat și eu, dar nu am ajuns la nicio negociere. Le-am mulțumit. Asta e o știre în premieră.

Cu două sau trei zile înainte de Kopic am fost sunat. Dinamo a sunat mai mulți antrenori... Nu, nu mi-a fost frică. Tentația e mare. E vorba de Dinamo. Dar am refuzat. Le-am mulțumit că s-au gândit și la mine. Am zis pas. Am un proiect interesant aici. Și care nu e nici măcar la jumătate.

Sunt într-un loc în care mă simt bine. Sunt sprijinit și ajutat. Sper ca de aici să fac pasul mai departe, când va fi. Orice antrenor vrea pasul în Liga 1 sau în străinătate. Dar acum vreau să fac performanță la Șelimbăr. Am o ambiție foarte mare. Mai ales că se fac eforturi ca din sezonul viitor să avem drept de promovare”, a spus Claudiu Niculescu, pentru GSP.ro.

Claudiu Niculescu nu a uitat de ce a pățit în urmă cu cinci ani, când a fost antrenor la Dinamo pentru doar două meciuri. În 2018, ”Clau-gol” a fost îndepărtat, iar în locul său a fost adus Mircea Rednic.

„E posibil ca dacă revin la Dinamo și voi avea performanțe să trec peste ce s-a întâmplat în precedentul mandat. Ai deschis un subiect total neplăcut pentru mine. Atunci am avut săptămâni întregi în care nu înțelegeam de ce s-a întâmplat asta. Am trecut peste.

Dar atunci m-au încercat multe sentimente, dezamăgire, frustrare, nervi. Toate îmi dădeau o stare de lehamite. Dar a trebuit să trec peste. E un clișeu, însă face parte din viața antrenorilor”, a mai spus Niculescu.

Retras în 2012, Niculescu și-a început cariera de antrenor la Universitatea Cluj, după care au urmat Bihor Oradea, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Concordia Chiajna și Poli Iași.

Singura experiență în străinătate pentru fostul atacant a fost în Arabia Saudită, la Al-Tai, unde a antrenat între iunie și octombrie 2019.