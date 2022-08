Echipa lui Mihai Rotaru a învins-o duminică seara, scor 2-1, pe FCU Craiova , într-un meci din etapa a patra a Superligii.

, într-un meci din etapa a patra a Superligii. Toate golurile au fost înscrise din penalti, iar partida a fost oprită timp de zece minute, din cauza obiectelor aruncate din tribună de suporteri.

Fost căpitan al naționalei, Ciprian Marica a evoluat în carieră alături de fotbaliști care pasau excepțional. Și la prima reprezentativă, dar și la echipe precum Șahtior Donețk, VfB Stuttgart sau Schalke.

Atacant de gura porții, bucureșteanul lansat de școala de fotbal de la Dinamo impresiona și prin demarcările care "paralizau" defensivele adverse. Marica știa și cum să valorifice pasele teleghidate care-i veneau de la coechipieri.

Marica, laude pentru Juan Bauza

Din postura fostului atacant, Marica a subliniat cât de mult înseamnă Juan Bauza, căpitanul lui FCU, pentru mecanismul pus la punct de Marius Croitoru. Accidentat, argentinianul în vârstă de 26 de ani a lipsit la meciul de duminică, 2-1 pentru formația lui Laszlo Balint.

"S-a văzut lipsa lui Juan Bauza, a omului care să țină de minge, să dea o ultimă pasă, să scoată din joc un om - să se vadă o reacție după marcarea golului. A fost un meci mediatizat, dar jocul din teren a fost destul de slab. Puțin fotbal", a declarat Ciprian Marica, luni dimineața, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Juan Bauza s-a accidentat în meciul cu FCSB, scor 1-1. Sud-americanul a suferit o fractură la unul din degetele piciorului drept și e absent de pe teren pentru aproximativ 45 de zile. Sud-americanul poate rata 10 partide ale lui FCU.

Ce a declarat Marius Croitoru

”La cald, prima impresie e că a fost un meci frumos. Rezultatul este nemeritat pentru noi însă se întâmplă să joci bine şi să-ţi lipsească ceva. Nouă ne-a lipsit prezenţa de spirit în faţa porţii. Este un derbi şi cine greşeşte mai puţin are şanse de câştig, iar noi am greşit de două ori. Dar, scorul nu reflectă realitatea din teren. Am jucat mai bine tot meciul împotriva unei echipe care a terminat pe locul 3 anul trecut, care reprezintă România în cupele europene.

Mă bucur că am dominat o echipă de cupele europene din primul până în ultimul minut. Cât despre golurile primite, eu cred că domnul Kovacs a acordat un penalti eronat. Degeaba avem VAR, dar, dacă greşesc, îmi cer scuze domnului Istvan Kovacs”, a declarat Marius Croitoru, la finalul partidei.

FCU - Universitatea 1-2

FCU Craiova: R. Popa - R. Negru, Duarte, Paramatti (R. Grigore 83’), Huyghebaert - Asamoah, V. Achim (C. Bălan 83’) – Baeten (Chiţu 78’), Yassine Bahassa (Iancu 57’), Van Durmen (Marquet 78’) – Compagno. Antrenor: Marius Croitoru

Universitatea Craiova: Lazar – Martic (Căpăţână 59’), Papp, Da Silva, N. Bancu - Mateiu, Al. Creţu (Screciu 65’) – Hanca (Vlădiu 74’), Baiaram, A. Ivan (Roguljic 46’) – Markovic (Koljic 65’). Antrenor: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: Paramatti 40, Duarte 45+1, Yassine Bahassa 45+2 / Hanca 58, Al. Creţu 61, Roguljic 69, Papp 70, Baiaram 75, Căpăţână 87, Lazar 90+4