FCU Craiova are un start foarte bun în Superligă. După înfrângerea cu Farul Constanța din prima etapă, 1-2, elevii lui Marius Croitoru (41 ani) au învins-o pe CFR Cluj, 3-1, și au remizat cu FCSB, 1-1, pe Arena Națională.

La ultimul joc din campionat, inclusiv Gigi Becali (64 ani) a fost impresionat de Juan Bauza (26 ani). Patronul FCSB-ului a fost interesat de mijlocașul ofensiv, însă era conștient că Adrian Mititelu (54 ani) nu va renunța la cel mai bun jucător al său. Iar acest lucru a fost confirmat în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena. Finanțatorul oltenilor a dezvăluit că a avut o ofertă de 2 milioane de euro pentru Bauza, doar că dorința de a avea o echipă mai bună decât Universitatea Craiova l-a ambiționat să nu-l vândă.

Adrian Mititelu: „Obiectivul nostru este să terminăm peste CSU Craiova!”

„Este exclus să plece. E netransferabil. El va pleca peste un an doi și doar în străinătate. Am avut o ofertă acum câteva zile de 2 milioane de euro și am refuzat. Nu o să vadă Gigi Becali vreodată așa ceva. Și nu că am ceva cu Gigi Becali, că nu am. Pe mine nu mă interesează rivaliatae cu FCSB, eu am rivalitate cu CSU. Vreau să am o echipă mai bună decât CSU. Vă spun adevărul, eu am un război cu cei de la Craiova.

Obiectivul nostru e să terminăm peste CSU anul acesta”, a declarat Adrian Mititelu la Ora Exactă în Sport.

FCU Craiova - Universitatea Craiova este duminică, 7 august, de la 21:30

