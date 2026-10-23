VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica, după succesul Craiovei din Andorra: „Avea nevoie de victorie mai mult decât echipa”

Ciprian Marica, după succesul Craiovei din Andorra: „Avea nevoie de victorie mai mult decât echipa” Conference League
Alexandru Hațieganu
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Ciprian Marica a analizat partida Inter D’Escaldes - Universitatea Craiova 1-3 din etapa a doua a grupei unice a Conference League. 

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Marica a afirmat că oltenii au obținut o victorie meritată, chiar dacă le-au permis gazdelor să revină în joc. 

Concluziile lui Ciprian Marica după Inter D’Escaldes - Universitatea Craiova

Fostul atacant al naționalei și-a exprimat speranța ca golul de 2-0 marcat de Ștefan Baiaram să îi readucă încrederea decarului campioanei. Marica a spus despre Baiaram că avea nevoie de un succes mai mult decât întreaga echipă.  

„În primul rând, ne-am făcut meciul ușor, să spunem așa, pentru că am marcat rapid. De Elisor mi-am adus aminte că l-am lăudat și a marcat și el pe final de meci. De Baiaram sper să fi spart gheața și să fi reintrat în formă, să îi dea încredere golul ăsta. Avea nevoie de victorie mai mult decât echipa. 

Sigur, Craiova după 2-0 s-a culcat pe o ureche și i-a dat posibilitatea adversarului să aibă din nou speranțe. La 2-1 a reapăsat pe accelerație. Per total, despre Craiova consider că a avut meciul la discreție și a meritat să câștige”, a declarat Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Inter D’Escaldes - Universitatea Craiova

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Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova / Foto Sport Pictures
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Universitatea Craiova a învins joi, în deplasare, scor 3-1, formaţia Inter D’Escaldes din Andorra, în a doua etapă a grupei Conference League.

﻿Caseta meciului

  • Inter Escaldes: J. Diaz – Pochettino, A. Sanchez (Lafarge 90+1'), A. Hernandez, J. Torres – V. Alonso (L. Diaby 87') – Berlanga (B. Arellano 56'), P. Molina, D. Lopez (Rafinha 87'), Sidibe (J. Camara 56') – Chouaib. Antrenor: Felip Ortiz
  • Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuck, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, Joao Lameira (Samuel Teles 72'), T. Băluţă, Bancu – Cicâldău (Băsceanu 89'), Al-Hamlawi (Elisor 61'), Baiaram (D. Matei 72'). Antrenor: Filipe Coelho
  • Au marcat: Arellano 77' / Al Hamlawi 3', Baiaram 5', Elisor 86'
  • Cartonaşe galbene: D. Lopez 26' / Romanchuk 19'
  • Arbitru: Christos Vergetis (Grecia)

Craiovenii au făcut patru puncte în grupa din Conference League şi se pregătesc pentru duelul cu albanezii de la Egnatia.

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