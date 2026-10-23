Marica a afirmat că oltenii au obținut o victorie meritată, chiar dacă le-au permis gazdelor să revină în joc.

Concluziile lui Ciprian Marica după Inter D’Escaldes - Universitatea Craiova

Fostul atacant al naționalei și-a exprimat speranța ca golul de 2-0 marcat de Ștefan Baiaram să îi readucă încrederea decarului campioanei. Marica a spus despre Baiaram că avea nevoie de un succes mai mult decât întreaga echipă.

„În primul rând, ne-am făcut meciul ușor, să spunem așa, pentru că am marcat rapid. De Elisor mi-am adus aminte că l-am lăudat și a marcat și el pe final de meci. De Baiaram sper să fi spart gheața și să fi reintrat în formă, să îi dea încredere golul ăsta. Avea nevoie de victorie mai mult decât echipa.

Sigur, Craiova după 2-0 s-a culcat pe o ureche și i-a dat posibilitatea adversarului să aibă din nou speranțe. La 2-1 a reapăsat pe accelerație. Per total, despre Craiova consider că a avut meciul la discreție și a meritat să câștige”, a declarat Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.