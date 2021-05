BREAKING NEWS | Primul transfer reusit de CFR dupa castigarea titlului! Jucatorul cu aproape 100 de meciuri in Olanda, la un pas de Cluj

Clujenii sunt pusi pe fapte mari dupa titlul castigat in urma victoriei la Botosani.

Proaspat castigatoare a titlului pentru a 4-a oara consecutiv, CFR Cluj este aproape de a reusi un nou transfer, dupa ce in urma cu ceva timp s-a anuntat aducerea lui Rachin Bouhenna.

Clujenii s-ar fi inteles cu Anas Tahiri, anunta GSP. Tahiri este un mijlocas central belgian cu origini marocane care a jucat in Olanda in ultimii 3 ani, la RKC Waalwijk, iar contractul cu olandezii ii va expira si ar putea ajunge in Romania liber de contract. Inainte de a juca in Olanda, Tahiri a evoluat doar la echipe din Belgia.

Belgianul a inceput la JMG Lier, apoi a trecut la Lierse SK, iar in 2018 a facut pasul in Olanda. Pentru Wallwijk a evoluat in 97 de meciuri, reusind 6 goluri si 10 pase decisive.