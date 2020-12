Asta ar fi BOMBA ANULUI in Liga 1! Becali si Nelutu Varga ar negocia SCHIMBUL SEZONULUI! Ce jucatori sunt inclusi

CFR Cluj si FCSB ar negocia un schimb soc de atacanti!

Campioana Romaniei nu mai este incantata de Billel Omrani, a carui forma a fost in scadere in ultimul timp, astfel ca ar negocia un posibil schimb chiar cu contraacandidata la titlu, FCSB!

Gigi Becali s-a aratat nemultumit de transferul lui Sergiu Bus, pe care il anunta ca fiind viitorul star si golghter al FCSB-ului. Atacantul nu a impresionat, iar in acest sezon a nu a prins niciun meci ca integralist. Fie a fost schimbat de Petrea la pauza, fie trimis in teren in a doua repriza.

Astfel, patronul ros-albastrilor si finantatorul campioanei Romaniei ar negocia un schimb intre Omrani si Bus, anunta ProSport. Fostul atacant al lui Gaz Metan a avut o relatie buna cu Edi Iordanescu, antrenorul lui CFR Cluj, iar tehnicianul si l-ar dori in echipa sa.

Atacantul adus de CFR Cluj de la Marseilles nu se mai regaseste la club inca din vara lui 2019, cand a avut o oferta de 3.3 milioane de la Celtic, insa oficialii ardeleni au cerut mai mult. In acest sezon, Omrani a jucat doar 8 meciuri pentru CFR in care a acumulat 310 minute, fara sa inscrie vreun gol sau sa ofere vreun asist.

De cealalta parte, Bus a jucat 11 meciuri pentru FCSB, in care a acumulat 567 de minute, a reusit sa inscrie doua goluri si sa ofere un assist.